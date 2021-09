El dispositivo de seguridad en La Vuelta, desde dentro: así trabaja la Guardia Civil

El día amaneció nublado en Salas. Era temprano cuando comenzaron a llegar las primeras unidades motorizadas del dispositivo montado por la Guardia Civil en la avenida del Pontón, con el fin de cubrir la decimoctava etapa de la Vuelta Ciclista España, la cual comenzaba en ese mismo emplazamiento y finalizaba en el alto del Gamoniteiru. En la avenida, rodeado de otras personalidades, esperaba con “mucha alegría” el alcalde del concejo, el forista Sergio Hidalgo, quien afirmó que estábamos a punto de vivir una jornada “muy importante” para el concejo salense.

Minutos después hizo su llegada el teniente de enlace de medios de comunicación de la Vuelta, Javier Barja, que realizó una breve explicación de cómo iba a funcionar el operativo: “Venimos 130 guardias civiles procedentes de toda España y divididos en diferentes secciones. Para identificarlas, las motos llevarán amarradas unas banderas, y, depende de su función, variará el color. Las que la llevan roja son las encargadas de cerrar la vía para que no entre ningún vehículo no autorizado. Las amarillas cortan la circulación, y las verdes se encargan de revisar las carreteras para que estén en perfectas condiciones. En resumidas cuentas, nosotros hacemos que la vuelta sea segura”, indicó el teniente.

Los integrantes del grupo civil esperaron a la salida comiendo y charlando con los presentes. Allí, varias familias de guardias venidas para observar el dispositivo, como Ainhoa Beceno y Alejandro Moreno, dos extremeños que habían ido a ver a su familiar, el sargento José María Cuéllar.

Otro grupo de guardias tinerfeños que descansaban frente a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos antes de partir comentaba que el clima de Asturias era “el mejor que se habían encontrado a lo largo de toda la competición”. “Llevamos veinticinco días fuera de casa, soportando unas temperaturas infernales, y esto es un lujo”, apuntaron.

Rondaban las doce del mediodía cuando, ante la atenta mirada de los vecinos, los agentes, con sus motos colocadas de forma milimétrica, se dispusieron a formar. Entre ellos se encontraba Marian Santiago, la única mujer de todo el dispositivo. “Llevo veinte años y siempre he sido la única, pero no lo noto, me considero una más”, apuntó.

Con el redoblar de las campanas de la Colegiata de Santa María la Mayor, y tras un breve discurso en el que el coronel deseó suerte a su operativo, los vehículos partieron en formación de tresbolillo raudos rumbo a sus puestos. A este periódico, que pudo acceder al dispositivo y recorrer con él una parte de la etapa, le tocó el primer punto.

Ya en el coche éramos uno más. La gente que se agolpaba en las cunetas nos saludaba al grito de “¡Vamos!”, y nosotros devolvíamos el saludo. Las inmediaciones de los pueblos colindantes a las carreteras por las que transcurría el tramo estaban repletas de niños y mayores que no quisieron perderse el espectáculo.

Llegados al punto, dos guardias civiles con banderas rojas aparcaron su moto, encintaron la carretera y montaron el gallardete, un triángulo parecido al de los turismos convencionales. Apenas unos instantes después, comenzaron a pasar una cantidad ingente de vehículos repletos de bicicletas en sus techos, y tras ellos, el pelotón, ya dividido en dos. En la cuneta, Alberto Contador disfrutaba de la etapa junto a sus compañeros. Los coches, que estaban detenidos debido al corte de circulación, se sumaban también al evento deportivo.

Una vez finalizado el paso de todo el regimiento, los dos agentes desarticularon todo lo previamente montado y abrieron gas a sus motos hasta el siguiente punto, y así, hasta el final de la etapa en lo alto del monte. Nosotros nos descolgamos del pelotón.