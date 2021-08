El ciclista francés Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) ha ganado este viernes la decimotercera etapa de La Vuelta 2021, disputada entre Belmez y Villanueva de la Serena sobre 203,7 kilómetros, siendo un 'plan B' ante el pinchazo de su jefe Fabio Jakobsen en un final loco, en el posible último esprint masivo en La Vuelta 2021.

Sénechal suele ser lanzador del esprinter al mando, sea Fabio Jakobsen o Mark Cavendish. En La Vuelta el jefe es el 'maillot verde' Jakobsen, pero el neerlandés tuvo una avería mecánica a 1,5 kilómetros de meta y la 'Manada' pasó al 'plan B', que el galo ejecutó con su tercera victoria profesional, sin duda la de más prestigio.

"Me dijeron que Jakobsen había pinchado y que me la jugase al esprint", reconoció el galo nada más ganar, en declaraciones a TVE. Un 'plan B' en toda regla, no improvisado pues seguro que en mente del equipo saben qué lobo debe tirar a por la victoria si el macho alfa pincha, como fue el caso.

Primera victoria en una 'Grande' para Sénéchal, que batió a un italiano Matteo Trentin (UAE-Team Emirates) que sigue dando en el palo, incapaz de ganar en esta Vuelta pese a que hoy, eliminado Jakobsen y estando bien situado, parecía que lo tenía todo de cara. Tercero fue Alberto Dainese (Team DSM), que lleva tres 'podios' pero aciago en el triunfo.

No hubo cambios de movimientos en la general provisional, que sigue liderada por Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert), pero sí arañó segundos Egan Bernal (INEOS Grenadiers) al estar en cabeza en un final con cortes en el pelotón que pillaron, entre otros, a Enric Mas (Movistar Team).

Fruto de esos cortes, provocados por la velocidad y por las rotondas previas a la línea de meta, Egan Bernal entró con 6 segundos perdidos respecto a Sénéchal pero siend el mejor de la general. Picó 5 segundos a Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Enric Mas y Miguel Ángel López (Movistar Team) o Jack Haig (Bahrain-Victorious), que entraron en grupo a 11 segundos. Pequeño recorte para el colombiano.

Este sábado regresa la montaña a La Vuelta, en un extremeño Pico Villuercas subido dos veces, pero de distinto modo. Primero, será tres kilómetros de hormigón y rampas del 15 por ciento casi de media, hasta 20 de pendiente máxima. La subida final a meta, serán 14,5 kilómetros al 6,2 por ciento, terreno en el que marcar diferencias para los metidos en la general.