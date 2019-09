La caída de "Supermán" López en el sterrato que no se vio en televisión

El colombiano Miguel Ángel "Supermán" López (Astana), quien sufrió una caída en el tramo de tierra de la novena etapa cuando marchaba delante de sus rivales directos, lamentó el percance porque "hubiera podido sacar algo bueno", pero sus buenas sensaciones le permiten ver con optimismo la segunda parte de la Vuelta.



El equipo Astana subió en las redes sociales las imágenes de la caída que sufrió el colombiano en el tramo de sterrato en Andorra, durante la novena etapa de la Vuelta.









??"I crashed on the gravel today after I touched wheels with Sergio Higuita. There are no serious injuries and the time loss could've been worse in these circumstances. The team did a great job, I feel their support, that's the most important." - @SupermanlopezN #LaVuelta19 pic.twitter.com/m0vot5grjA