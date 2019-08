Ion Izagirre y Miguel Ángel López liderarán el Astana en LaVuelta

El ciclista español Ion Izagirre compartirá con el colombiano Miguel Ángel López el liderazgo del equipo Astana en la Vuelta a España, en la que tomará la salida el próximo día 24 con el objetivo de mejorar el noveno puesto de 2018.

El vasco llegará fresco a la ronda española después de dos meses de descanso y preparación en casa.

"Todo ha ido bien, sin ningún contratiempo: ni caídas, ni lesiones, ni enfermedades. He podido entrenar sin ningún problema, y esperamos seguir así hasta la Vuelta. El objetivo es superar y mejorar el puesto que hice el año pasado para intentar hacer una buena general, sabiendo que es difícil porque son tres semanas y pueden pasar mil cosas", comenta en un comunicado.

Este año Ion Izagirre ganó la Itzulia y la Volta a la Comunitat Valenciana, una etapa en la París-Niza, fue segundo en la Vuelta a Andalucía y acompañó a Miguel Ángel López en el Giro de Italia.

El año pasado llegó con mucho más días de competición a la Vuelta. "Soy un corredor que compito bastante. El año pasado llegué con mucha carga de competición y lo noté, sobre todo en la última semana de la Vuelta. Este año cambié el calendario, con el Giro, y el descanso después del Giro, en casa, con la familia, me ha venido fenomenal. No he hecho altura. Es otro tipo de planteamiento, la carrera nos pondrá en nuestro sitio", dijo.

Sobre el liderazgo en el equipo Astana, observó: "Es cierto que cuando tienes un líder sabes a lo que vas y todos a una. Cuando hay dos, se reparten el liderazgo y la presión. Te puedes permitir más tranquilidad en ciertas circunstancias; esa presión se puede separar en dos y se puede llevar mejor".

Izagirre señala que el recorrido de LaVuelta tiene este año bastante montaña: "Sobre todo la parte final, Machucos, Acebo, La Cubilla, las etapas de Cantabria y Asturias, las sierras de Madrid y Ávila... Hay mucho terreno para hacer daño al final de la Vuelta. Y luego están esas llegadas típicas de la Vuelta como Mas de La Costa, puertos duros, de mucho porcentaje".

Las dos contrarreloj le pueden venir bien. "Empezamos con una contrarreloj por equipos. Empezar bien es clave. Y tener un buen equipo que te arrope es fundamental. Y luego está la crono de Pau. Es bastante dura y las diferencias serán importantes".