Luis Ángel Maté, cauto ante su posible regreso en la Vuelta

El ciclista del equipo Cofidis Luis Ángel Maté explicó este viernes que, tras su dura caída en la primera etapa del Tour de Polonia el pasado tres de agosto, no podía "hacer nada" debido a la gran cantidad de sangre que perdió y a los antibióticos que le suministraron, teniendo que permanecer "casi siempre en la cama".



"Con toda la sangre que perdí, más los antibióticos que me daban en el hospital, no podía hacer nada. Durante estos días he permanecido casi siempre en la cama. Ahora llevo cuatro días saliendo en bici, aunque de paseo, porque no puedo considerar esto como un entreno. Pero al final se trata de hacer progresos y estoy muy contento con mi recuperación", señaló Maté en declaraciones para su equipo de prensa.



El marbellí sufrió una severo golpe en la cabeza, perdiendo mucha sangre hasta la intervención de los sanitarios de la carrera polaca. Posteriormente, fue trasladado a un hospital donde recibió 50 puntos de sutura. El equipo de prensa del corredor anunció que el pasado miércoles se le retiraron los últimos puntos.





Maté, que ha vuelto este viernes a la carretera por primera vez,y quiere volver "cuanto antes" al pelotón. "Me gustaría dar las gracias al Hospital Ochoa de Marbella y al Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. Están poniendo todos sus medios y su cariño para que me recupere cuanto antes y eso no tiene precio", agradeció el ciclista.Sobre una posible reaparición enel corredor de 35 años quiere ser cauto, aunque. La decisión se tomará de forma conjunta por Maté y el Cofidis la próxima semana, en función del estado del andaluz.