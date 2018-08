Euskadi Murias sueña con ganar una etapa en su estreno en la Vuelta 2018

El Euskadi Murias sueña con ganar una etapa en su estreno en La Vuelta a España que arranca este sábado en Málaga y a la acudirá con ocho corredores entre los que destaca el esprinter Jon Aberasturi.



Además del ciclista alavés, acudirán Aritz Bagües, Mikel Bizkarra, Gari Bravo, Mikel Iturria, Óscar Rodríguez, Eduard Prades y Héctor Saéz, quienes estarán dirigidos por Xabier Muriel y Rubén Pérez.



Estos ocho ciclistas forman un equipo joven, con potencial y algo inexperto, pues del grupo, sólo Eduard Prades y Héctor Sáez han tomado parte en otras ediciones de La Vuelta.





Aberasturi: "Es una invitación más que merecida"

El elenco se ha dado a conocer este lunes en una presentación en la que el manager del equipo Jon Odriozola ha indicado que han intentado "compensar" al grupo con la referencia de Jon Aberasturi en los esprints y con gente que le ayude, mientras otros escaladores podrán afrontar "la dureza de las llegadas en alto". "Podríamos haber hecho otro 'ocho' con los que se han quedado en casa, pero lo más importante de todo es que", ha señalado Odriozola, que se ha mostrado "ambicioso" con el "objetivo real de ganar una etapa"."El trabajo de mentalidad, de implicación y de familia es el que te da los triunfos que hemos conseguido porque son corredores que", ha asegurado.El guipuzcoano ha apuntado que la etapa buena para nosotros será la de Bilbao, donde firmaría hacerlo "bien" y ha celebrado que Euskadi vuelva ante su afición."Puestos a soñar me gustaría que Jon Aberásturi le ganara un sprint aporque creo que tiene potencial para hacerlo, podría pasar y sería histórico", ha deseado Odriozola.Desde que Euskadi Murias recibiera la confirmación de la invitación para La Vuelta en el mes de abril, los vascos han participado en varias carreras como la Clásica de San Sebastián y llegan a punto para intentar dar la sorpresa en una etapa de la ronda española.Su líder, Jon Aberasturi, ha confesado que es "una invitación más que merecida" porque han obtenido resultados con los refuerzos que han incorporado para esta temporada."Correr La Vuelta es un paso más, lo máximo sería llegar al Tour, pero nunca he participado en una carrera grande y siempre he imaginado correr en una de ellas", ha expresado.Aberasturi tiene en mente cuatro o cinco etapas que podría pelar y la que ha visto más llana es la de Salamanca, en la que según ha explicado podría tener "opciones"."Los esprints masivos son mi punto fuerte,", ha concluido el velocista.