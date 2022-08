Con estos pisos en alquiler en Vigo queremos ayudarte para que puedas comenzar el mes de Septiembre instalado en tu nueva vivienda. Bien si eres estudiante, te has desplazado por motivos laborales, necesitas un cambio de barrio o encontrar un inmueble más económico ajustándose a tu presupuesto, estas opciones pueden cumplir con todas tus expectativas. Los pisos cuenta con buenas calidades como calefacción, armarios empotrados, ventanas de climalit, puertas de seguridad, etc. y todos llevan incluida la comunidad en su precio, un dato importante para no encontrarse con sorpresas no deseadas.

Tucasa.com te trae directamente a tu dispositivo móvil todo tipo de inmuebles para que con un solo clic puedas solicitar más información o una visita que determinará si es el elegido. Y también puedes consultar el canal Vivienda del Faro de Vigo más artículos que podrán ayudarte con la búsqueda de tu nuevo hogar. PISOS EN ALQUILER EN VIGO POR MENOS DE 650 € PISO IDEAL PARA ALQUILAR CON TERRAZA EN BERBÉS Magnífica vivienda íntegramente reformada, con 90 m2, 3 amplios dormitorios con armarios empotrados, baño, cocina equipada de muebles y electrodomésticos, salón comedor y terraza. Cuenta con calefacción central a gasoil con contador individual, parquet, ventanas oscilobatientes climalit y puerta de seguridad. Opción de alquiler de plaza de garaje en las proximidades. Precio: 650 € comunidad incluida. Más información y fotografías en piso en alquiler en Vigo. PISO EN ALQUILER EN VIGO PARA ESTUDIANTES En la zona de Praza España encontramos este estupendo piso amueblado, exterior, de dos dormitorios con armarios, cocina equipada con electrodomésticos, tendedero, baño y amplio salón comedor. Se alquila para el curso escolar. Precio: 650 € comunidad incluida. Más información y fotografías en piso en alquiler en Vigo. PISO EN ALQUILER EN GARCÍA BARBÓN POR 585 € Precioso estudio de 45 m2 totalmente amueblado, en pleno centro de Vigo, con cocina americana amueblada y equipada con electrodomésticos, salón con zona de ambiente de dormitorio y salida a balcón. Cuenta con un amplio armario empotrado , un baño completo, calefacción por suelo radiante y puerta de seguridad. Precio 585 € comunidad incluida. Más información y fotografías en piso en alquiler en Vigo. PISO EN ALQUILER EN ZONA PRAZA INDEPENDENCIA, VIGO Fantástico apartamento para entrar a partir de Septiembre, completamente exterior, amueblado, con un amplio dormitorio con armarios empotrados, cocina americana con electrodomésticos, baño, calefacción mediante caldera de gas natural, parquet, dobles ventanas y puerta de seguridad. Precio: 575 € mes comunidad incluida. Más información y fotografías en piso en alquiler en Vigo. ¿Tienes una inmobiliaria y necesitas dar visibilidad a tus inmuebles, quieres llegar con tus viviendas a miles de lectores?. Date de alta como empresa en tucasa.com y te informamos.