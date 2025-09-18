Oportunidad única en Vigo: apartamento reformado con terraza a un precio irrepetible, 132.000 €

En el actual panorama inmobiliario de Vigo, se presentan diversas oportunidades que amalgaman diseño vanguardista, conveniencia y una localización privilegiada. A continuación, exploramos tres propiedades que destacan en el mercado, cada una con características únicas que prometen satisfacer tanto a inversionistas como a residentes en busca de su hogar ideal.

Apartamento en Martínez Garrido, Vigo

Venta de piso con terraza en Vigo

Este exclusivo apartamento, ubicado estratégicamente en la Calle Martínez Garrido, se establece como una joya en la oferta residencial de Vigo. Con su diseño contemporáneo y una rehabilitación completa realizada en 2017, esta propiedad ofrece un espacio optimizado en sus 42 m². La amplitud y luminosidad de su habitación proporcionan un ambiente acogedor, perfecto tanto para profesionales como para estudiantes.

El edificio cuenta con un servicio de portería que incrementa la seguridad y la comodidad diaria. Su distribución flexible, que integra un hall de entrada, una cocina americana totalmente amueblada y un área de salón-comedor, asegura una atmósfera donde prevalece la funcionalidad. Como añadido, su pequeña terraza se presenta como el rincón ideal para momentos de tranquilidad.

Innovador apartamento en Teis

Venta de piso en Teis (Vigo)

Ubicado al final de García Barbón y cercano a Sanjurjo Badia, este apartamento se presenta como una oportunidad de inversión excelsa. El propietario asume el cambio de uso de local a vivienda, ofreciendo así un espacio remodelado a estrenar. La reforma reciente abarca desde instalaciones y fontanería hasta suelos y ventanas, garantizando una calidad constructiva de primera línea.

La cocina moderna, totalmente equipada, se une a un cómodo salón comedor y un dormitorio independiente que favorece la tranquilidad del residente. Todo ello en una planta baja que asegura fácil acceso y confort. Ideal para quienes buscan su primera vivienda o desean establecer un patrimonio rentable a través del alquiler.

Estudio contemporáneo en el Casco Urbano

Estudio con terraza en Casco Urbano (Vigo)

Para aquellos que aprecian los espacios eficientes y modernos, este estudio situado en la emblemática Calle de Rosario ofrece una opción destacada. Con sus 32 m², la propiedad combina comodidad y valor, aderezada con características atractivas como un armario empotrado y una terraza que invita al relax. El estudio, ubicado en la segunda planta, cuenta además con ascensor y ha sido diseñado para optimizar el espacio disponible.

Al situarse entre 10 y 20 años de antigüedad, este estudio mantiene su frescura y vigencia en el mercado. Un trastero y plaza de garaje completan el atractivo de esta oferta, adecuada para quienes buscan la eficiencia sin comprometer el estilo.

En conclusión, Vigo se muestra como un terreno fértil de oportunidades donde el diseño y la comodidad coexisten armoniosamente. Ya sea que busque un primer hogar o una inversión sólida y prometedora, estas propiedades ofrecen un abanico de posibilidades que se ajustan a diversas necesidades y aspiraciones.

