Chollazo en Pontevedra: piso rebajado en 10.000 € y muy cerca del centro

En el vibrante corazón de Vigo, se presentan oportunidades únicas para aquellos que desean adquirir propiedades excepcionales. A continuación, exploramos en detalle dos impresionantes viviendas con características y ventajas que las convierten en auténticas joyas del mercado inmobiliario.

Fantástico piso y muy luminoso en zona Lavadores por 170.000 euros

Piso en zona Lavadores, Vigo / Tucasa.com

En el histórico distrito de Lavadores, se encuentra un piso singular que combina el encanto de lo antiguo con las comodidades modernas. Este piso de 87 metros cuadrados destila carácter desde cada uno de sus rincones. Una habitación de tamaño generoso se adorna con un excepcional vestidor de 3.5 m2, mientras que un baño completo con ducha complementa el espacio privado.

La cocina, totalmente equipada y amueblada con elegancia en blanco lacado, se une a un salón que invita a la convivencia. Las puertas antiguas, cuidadosamente lacadas en gris, y los grandes ventanales oscilo batientes con doble climalit, permiten un flujo natural de luz que ilumina cada estancia. Un techo de 2.9 metros de altura añade una sensación de amplitud, mientras que el trastero de 40 metros cuadrados y los dos balcones, uno orientado a la calle y otro hacia los patios de luces, ofrecen versatilidad y vistas envidiables.

La ausencia de ascensor y garaje se ve compensada por su ubicación céntrica, a escasos minutos del paseo del Calvario, situando todos los servicios a la puerta de casa.

Para obtener más información detallada de venta de piso en Lavadores, Vigo

Piso reformado en distrito Camelias-Pi y Margall por 295.000 euros

Piso en Camelias Pi y Margall, Vigo / Tucasa.com

Situado en el prestigioso distrito de Camelias-Pi y Margall, descubre un magnífico piso de 130 m2 que reinterpreta el concepto de vida urbana contemporánea. Esta vivienda, resultado de una reforma integral de un antiguo local, redefine el estándar del confort.

La propiedad se configura con tres habitaciones amplias, todas exteriores, permitiendo una entrada constante de luz natural. Un salón diáfano y una cocina amueblada con electrodomésticos de alta gama, que se extiende por 55 m2, crean un espacio ideal para la vida familiar y social. Dos baños completos, incluyendo uno en suite con ventana, proporcionan funcionalidad y privacidad.

El sistema de calefacción y agua caliente por aerotermia asegura un ambiente confortable durante todo el año, mientras que la posibilidad de adquirir una plaza de garaje en el mismo edificio añade un valor inestimable.

Más fotografías e información en el enlace de venta de piso en Camelias-Pi y Margall, Vigo

Ambas propiedades no solo se encuentran en zonas altamente deseadas de Vigo, sino que también ofrecen cualidades únicas que las hacen destacar en el mercado. Ya sea que busques un hogar lleno de historia y luz natural o una residencia moderna y sofisticada, estas opciones seguramente satisfarán tus expectativas más exigentes.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.