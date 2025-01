Gran piso a 15 minutos de Vigo por 99.000 euros, una excelente oportunidad en el municipio más barato de la provincia

El municipio de Moaña se encuentra a 15 minutos de Vigo, ofreciendo todos los servicios necesarios para el día a día. Es el lugar ideal para quienes buscan una vida más tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Además, el municipio destaca por ser el pueblo pontevedrés con el metro cuadrado más económico, convirtiéndolo en una excelente oportunidad inmobiliaria en Pontevedra para aquellos interesados en invertir o establecerse en la provincia. Con su entorno natural, calidad de vida y precios accesibles, Moaña se posiciona como una opción inmejorable para adquirir una vivienda.

En el portal inmobiliario Tucasa.com podrás encontrar pisos, casas y terrenos disponibles en Moaña, como es el caso del piso con más de 100 m2 y 4 dormitorios, a la venta por 99.000 euros.

Venta de piso en Tirán (Moaña) por 99.000 euros

Dormitorio piso Moaña / Tucasa.com

Oportunidad única en Moaña con este piso amplio de 4 dormitorios, distribuido según se entra en pequeño hall, salón, cocina independiente equipada, 4 dormitorios amplios, un cuarto de baño y una estancia dedicada a lavandería (anteriormente también era otro baño, que se puede revertir y volver a poner como baño). El inmueble es todo exterior, y dispone de 2 balcones uno en el salón y otro en una de las habitaciones. En el bajo cubierta que es la cuarta planta, dispone de un amplio trastero. La vivienda se localiza en una primera planta, aunque no dispone de ascensor.

Ideal para convertir en vivienda vacacional o como primera residencia.

Precio: 99.000 euros.

Si estás interesado en la vivienda, en este enlace de piso en venta en Moaña, Pontevedra puedes encontrar la forma de contacto, al igual que en el formulario que te mostramos a continuación:

Piso en Virxe do Carme de Moaña por 151.000 euros

Vistas piso Moaña / Tucasa.com

En primera línea de mar, en el centro de Moaña, se encuentra este gran piso de 144 m2 distribuidos en 3 dormitorios, 2 baños, salón comedor y cocina.

Edificio de 3 alturas con 1 vivienda por planta.

Aunque no tiene ascensor ni garaje, este piso tiene muchas posibilidades, no sólo por su tamaño, si no por la ubicación y las vistas al mar.

Precio: 151.000 euros.

Para visitarlo tan solo tienes que solicitar una cita en este enlace de Piso en venta en Moaña, Pontevedra o en el formulario:

Venta de piso en Virxe do Carme de Moaña por 215.000 euros

Salón piso Moaña / Tucasa.com

Amplio piso en primera línea de mar que consta de 120 m2 repartidos en 3 dormitorios, salón, cocina y dos baños. Además, dispone de una zona de almacenaje contigua a la propiedad. Te encantarán tus vistas espectaculares y la zona que se encuentra rodeada de todos los servicios necesarios.

Precio: 215.000 euros.

En el formulario y en este enlace encontrarás la galería de fotos y forma de contacto de este piso en venta en Moaña, Pontevedra.