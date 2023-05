Tucasa.com es el portal inmobiliario del Grupo Prensa Ibérica, estando presente en todas las secciones de viviendas de sus cabeceras digitales, incluyendo el diario Faro de Vigo. Un gran grupo editorial que cuenta con 27,11 millones de visitantes únicos al mes, 26,1 millones de seguidores en Redes Sociales y 592 millones de páginas vistas al mes.

La web de tucasa.com facilita una herramienta para que los particulares puedan publicar sus viviendas, en régimen de venta o alquiler de forma gratuita.

CONSEJOS PARA PUBLICAR CON ÉXITO TU VIVIENDA

Tipología: elige bien la tipología correcta (casa, piso, dúplex, planta baja, garaje, local, etc.).

Operación: podrás elegir entre venta o alquiler (alquiler, con opción a compra, para vacaciones o alquiler de habitaciones, etc.).

Precio: sondea los precios por metro cuadrado en tu zona para que puedas tener una orientación a la hora de la comercialización de tu inmueble.

Ubicación: selecciona la provincia, así como la calle, código postal, etc. y comprueba que la propiedad se ubica correctamente en el mapa.

Certificado Energético: según el Real Decreto 390/2021 de 1 de junio, para la publicación de la venta o alquiler de viviendas es necesario que ésta cuente con el Certificado de Eficiencia Energética.

Características de la vivienda: nueva, reformada, en buen estado, a reformar, metros cuadrados útiles y construidos, número de dormitorios y baños, cocina amueblada o sin amueblar, terrazas, balcones, con o sin garaje, incluyendo trastero, etc. Cuanta más información detallada, más depurada llegará la solicitud del interesado.

Características del edificio: informa si cuenta con ascensor, piscina, portero físico, cámaras de seguridad, instalaciones deportivas, accesos adaptados, estado de la fachada, tejado, etc.

Información adicional: cuenta aquí todos los extras que no has incluido anteriormente, si se encuentra disponible en la actualidad o en los próximos meses, si es alquiler vacacional especifica precio por temporadas, si se vende amueblada, si cuenta con aire acondicionado, etc.

Fotografías: las imágenes es lo primero que llama la atención de un anuncio, por ello se debe seleccionar como fotografía principal del anuncio, una que nos proporcione una buena visión de la vivienda, nítida, con buena iluminación, etc. Evita que salgan personas en las mismas y presenta un inmueble recogido y ordenado. Aporta fotografías de todos los espacios de la vivienda, tanto de las estancias interiores, como de las exteriores y zonas comunes.

TUCASA.COM: SEGURIDAD, CONFIANZA Y PERSONALIZACIÓN

Tucasa.com cuenta con un departamento de verificación para brindar la máxima seguridad al anunciante y a los interesados, evitando así estafas, malentendidos y otros problemas consecuentes de las malas prácticas.

Todo un equipo de profesionales trabaja al servicio de los usuarios del portal para garantizar los mejores resultados en todas y cada una de las publicaciones que se llevan a cabo.

PUBLICA TU ANUNCIO EN EXCLUSIVO

Además, en caso de querer dar un paso más y que tu vivienda llegue a más lectores, usuarios de redes sociales e interesados, tucasa.com ofrece un servicio de publicación en exclusiva, a través de sus artículos especializados, los cuales se publican periódicamente en cada uno de los periódicos del Grupo. En ellos, tus inmuebles serán los protagonistas. Solicita información sobre este servicio exclusivo en info@tucasa.com.