Si llevas un tiempo buscando una vivienda para empezar una nueva vida, pero no te acaba de encajar lo que has visto hasta ahora, pisos pequeños, con pocos metros cuadrados, la distribución no se ajusta a tu unidad familiar y, además, se te van de precio, tenemos la solución a tus problemas. Desde tucasa.com hemos seleccionado para ti 4 pisos en venta en distintos puntos de Pontevedra, con precios más que competitivos e ideales para decorarlos y amueblarlos a tu gusto.

Estrena piso en Mondariz-Balneario por 59.900 euros ¿Estás buscando un piso de reciente construcción, el cual lo estrenes tú mismo?. Lo tenemos. Este piso de 65 m2 es el tuyo. Cuenta con un salón, una cocina amueblada, 2 dormitorios con armarios empotrados y 2 baños. Además, dispone de terraza comunitaria, garaje y trastero. Más información y fotografías en piso en venta en Mondariz-Balneario, Pontevedra. Vivienda en planta baja en O Porriño por 70.100 euros Si buscas evitar escaleras y ascensores, una vivienda en planta baja que te permita un acceso rápido y fácil al inmueble, es lo que necesitas. La que te presentamos aquí dispone de 102 m2 construidos y cuenta con un salón-comedor, una cocina independiente y amueblada, 3 dormitorios y 2 baños, uno de ellos tipo suite. Posee plaza de garaje y trastero. Más información y fotografías en piso en venta en O Porriño, Pontevedra. Piso en venta en Dena por 95.226 euros Desarrolla tu faceta de diseñador-decorador gracias al piso sin amueblar que te ofrecemos en esta ocasión. Vivienda en una zona residencial, muy luminosa por ser exterior, la cual dispone de un salón-comedor, una cocina amueblada con lavadero, 3 dormitorios y 2 baños, uno de ellos en suite. El inmueble posee un trastero para el almacenaje. Más información y fotografías en piso en venta en Dena, Pontevedra. Amplio piso en venta en O Porriño por 101.500 euros ¿Necesitas cambiar de vivienda de manera inmediata? Queremos ayudarte con este piso que se encuentra sin amueblar, pero acondicionado y listo para que con unos toques de decoración y tus muebles puedas entrar a vivir en el rápidamente. Cuenta con un salón-comedor, una gran cocina amueblada, 2 dormitorios y un baño. Además, posee plaza de garaje y trastero. Más información y fotografías en piso en venta en O Porriño, Pontevedra.