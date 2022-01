Si llevas un tiempo buscando una vivienda para empezar una nueva vida, pero no te acaba de encajar lo que has visto hasta ahora, pisos pequeños, con pocos metros cuadrados, la distribución no se ajusta a tu unidad familiar, etc., tenemos la solución a tus problemas. Hemos seleccionado para ti estos 4 pisos en venta en A Guarda, Pontevedra con los mejores precios del mercado y los cuales con una mínima inversión, una pequeña reforma y una manita de pintura, podrás convertirlos en la vivienda de tus sueños.

Reforma a tu gusto estos 126 m2 de vivienda por 37.800 euros No dejes escapar esta increíble oportunidad que te ofrecemos, una mínima inversión y algo de dinero ahorrado puede convertir este piso de 126 m2 en el inmueble de tus sueños. Imagina una cocina de lujo, luminosa, con grandes ventanales, modernos muebles con mármol en la encimera y la isla que podrás colocar en su estancia, además de un gran salón-comedor, 3 dormitorios y 1 baño. Todo eso y mucho más te está esperando en este piso. Más información y fotografías en piso en venta en A Guarda, Pontevedra. Piso en el corazón de A Guarda por 50.000 euros En este caso el inmueble que te ofrecemos ha rebajado su precio. Cuentas con 80 m2 en los que dispones de una cocina amueblada y luminosa, un gran salón independiente, un baño y 3 dormitorios, el principal con amplios ventanales. Más información y fotografías en piso en venta en A Guarda, Pontevedra. Gran piso de 144 m2 por 56.800 euros ¿Tu familia ha crecido y necesitas trasladarte a una vivienda más grande?. Aquí la tienes, amplia, con 4 dormitorios este piso es el ideal. Con una pequeña inversión tendrás el inmueble nuevo, moderno y confortable que siempre quisiste. Dispone de 2 baños, una cocina, gran salón con grandes ventanales, lavadero y terraza. Más información y fotografías en piso en venta en A Guarda, Pontevedra. Piso exterior, luminoso, con trastero y garaje por 139.000 euros En esta ocasión podrás visitar un piso grande de 93 m2 en el cual, con una semireforma y las ideas que te rondan la cabeza desde hace tiempo para diseñarlo y decorarlo, podrás conseguir la modernidad, comodidad y la eficiencia de una vivienda de lujo al alcance de tu mano. Posee una cocina con tendedero, un salón comedor, 3 dormitorios, uno de ellos con baño tipo suite, y un segundo baño. Pero lo que acabará por decidirte es que cuenta con un trastero y una plaza de garaje, imprescindibles para hacer más llevadero tu día a día. Más información y fotografías en piso en venta en A Guarda, Pontevedra.