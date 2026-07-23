Carolina Cachafeiro / Lucas Aguiar

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Al mal tiempo, buenos planes: qué hacer en Vigo un día sin sol

Vigo deja atrás un mes de junio marcado por el calor intenso y recupera poco a poco una de sus señas de identidad: ese aire fresco del Atlántico que invita a mirar la ciudad desde otra perspectiva. Con la bruma y la niebla como protagonistas, la ciudad propone multitud de actividades que no obligan a sacar el bañador del armario. Este tiempo invita especialmente a quienes encuentran encanto en los planes sencillos. En Vigo, una terraza, un café o un aperitivo pueden convertirse en la mejor forma de disfrutar de una temperatura más amable. La ciudad tiene opciones para todos los gustos. Más información