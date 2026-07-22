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Serralves em Luz 2026: un recorrido inmersivo y nocturno lleno de magia

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Fundaçao Serralves

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Serralves em Luz 2026: un recorrido inmersivo y nocturno lleno de magia

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La noche vuelve a convertirse en protagonista en Oporto con Serralves em Luz 2026, una de las propuestas culturales más espectaculares del verano en el norte de Portugal. La cuarta edición de este evento se celebra entre el 9 de julio y el 8 de noviembre en el Parque de la Fundación Serralves, transformando sus jardines en un gran museo al aire libre donde la luz, el sonido, el arte y la naturaleza se fusionan.

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