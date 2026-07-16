Câmara Municipal Vila Nova de Gaia

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Así se montan la peculiar piscina en la playa de Vila Nova de Gaia

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Una piscina con agua del mar, climatizada a casi 30 grados, completamente gratuita y situada en plena arena de una playa del Atlántico. No se trata de un hotel ni de un complejo turístico. Está en Vila Nova de Gaia, al sur de Oporto, y es la opción más cercana a Galicia entre las instalaciones de este tipo que funcionan en la costa portuguesa. Más información