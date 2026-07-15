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Viaje por el Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima 2026

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Viaje por el Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima 2026

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Hay escapadas que apenas necesitan una mañana libre, el depósito con combustible y ganas de cruzar la «A Raia». Ponte de Lima es un clásico que nunca defrauda, sobre todo de abril a octubre. A solo media hora de la frontera de Galicia en Tui, la localidad portuguesa ha vuelto a convertir la ribera del río Lima en una galería de arte vegetal donde el paisaje no sirve de decorado, sino de argumento. El oasis del Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima ha convertido los sueños en jardines este 2026.

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