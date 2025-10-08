Alberto Blanco

Viaje por el Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima 2025

La paz que transmite el impresionante recinto y entorno en el que brotan sus verdes y coloridas obras de arte se multiplica por dos, ya que ha sido el lema escogido para el diseño de 2025: «Jardín de la Paz, Jardín para la Paz». Se trata del gran vergel internacional de Portugal ubicado en Ponte de Lima, a escasos 30 minutos de la frontera de Galicia (Tui) y que cuenta las horas para marchitarse. Si quieres visitarlo, todavía estás a tiempo.