Viaje por el Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima 2025

Viaje por el Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima 2025

Alberto Blanco

Viaje por el Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima 2025

Alberto Blanco

Vigo
RRSS WhatsAppCopiar URL

La paz que transmite el impresionante recinto y entorno en el que brotan sus verdes y coloridas obras de arte se multiplica por dos, ya que ha sido el lema escogido para el diseño de 2025: «Jardín de la Paz, Jardín para la Paz». Se trata del gran vergel internacional de Portugal ubicado en Ponte de Lima, a escasos 30 minutos de la frontera de Galicia (Tui) y que cuenta las horas para marchitarse. Si quieres visitarlo, todavía estás a tiempo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents