El cantante británico reinó en O Gozo Festival, una jornada con "32.000" personas presentes durante un maratón de música en directo que incluyó actuaciones de Fillas de Cassandra, Angelina Mango, Mon Laferte, Milky Chance y Bomba Estéreo.

Ed Sheeran inició el repertorio, puntual, a las 22.30 horas, con la alegre Casttle On The Hill, luciendo cami azulona futbolera (con su apellido a la espalda y el úmero 17), con su guitarra acústica (usó varias), antes de decir un “gracias”, entre aplausos a mares, y seguir con Shivers, parte de una actuación que tuvo entre sus mejores momentosThinking Out Loud (balada para la que pidió silencio y donde el recinto se inundó de teléfonos móviles con linternas cual cielo de estrellas), la vitalista Shape of You (entre sus mayores éxitos) y la canción del cierre de 90 minutos de show: la bailable Bad Habits, entre las más coreadas de un recital en solitario, con mucho apoyo de visuales, donde el inglés se rodeó de teclados, pedales para doblar voces y guitarras, efectos para la voz y loops para rozar, por momentos, el rol de hombre orquesta que domina el pop, sin emplear, en esta fecha de su gira, su habitual banda de apoyo.