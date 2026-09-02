La ruta de senderismo por un Monumento Natural ideal para este septiembre: 5.000 hectáreas de castaños en el corazón de la provincia de Pontevedra

Arranca septiembre, va terminando el verano y toca retomar la rutina. Si volver a la oficina se te hace cuesta arriba, el clima todavía veraniego de este mes invita a seguir haciendo planes al aire libre con los que amenizar el final de las vacaciones.

Pocas épocas del año son tan propicias para el senderismo como esta última etapa de la temporada estival y pocos sitios ofrecen tanta variedad de rutas para practicarlo como Galicia. Una de las rutas que más se disfrutan durante este mes y el principio del otoño nos llevará a un bosque de 5.000 hectáreas en el corazón de la provincia de Pontevedra.

Hablamos de la Ruta Alfombrada por la Fraga de Catasós, ubicada en Lalín, en la parroquia también llamada Catasós. Este itinerario sencillo y apto para toda la familia nos llevará a explorar un bosque de cuento mientras descubrimos todo un Monumento Natural de Galicia.

Una ruta bajo castaños centenarios

La Fraga de Catasós, a medio camino entre Santiago y Ourense, esconde los grandes árboles que han configurado la historia de la región. Y es que las castañas de este bosque sirvieron de sustento en los largos meses de invierno de antaño y con la madera de sus estilizados troncos se fabricaron las vigas de muchos de los pazos de las tierras del Deza.

El recorrido, que no llega a los dos kilómetros de distancia, nos permitirá conocer un hábitat catalogado como Monumento Natural por sus castaños centenarios. Estos árboles imponentes —alguno de ellos entre los más grandes de Europa— pueden llegar a pasar lo 30 metros de altura y los 6 metros de grosor.

El paseo a través de la fraga es sencillo, bien señalizado y no nos llevará más de una hora a un ritmo tranquilo. Los diferentes paneles informativos harán del paseo una experiencia todavía más interesante, explicando qué es lo que encontramos en cada paso y ayudándonos a entender mejor la belleza de lo que vemos.

Aunque la época en la que muestra sus mejores colores es el otoño, el buen clima del mes de septiembre y la cercanía de dicha estación nos invita a perdernos en la frondosidad de uno de los bosques caducifolios gallegos mejor conservados. Además, si te apetece perderte un poco más entre los castaños, existe una ruta alternativa de 4 kilómetros pensada para visitantes más experimentados en el senderismo.

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La Fraga de Catasós, aunque el nombre no te sonase de antes, es el escenario de una de las novelas más conocidas de la literatura española: 'Los pazos de Ulloa'. La escritora gallega Emilia Pardo Bazán se inspiró en este lugar para ambientar una de las cimas del naturalismo en nuestra literatura.