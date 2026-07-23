La ruta de senderismo desconocida hasta el mayor tesoro natural de Galicia: un refugio de biodiversidad en plena sierra do Courel

De todos los espacios naturales que conforman Galicia, que no son pocos, hay uno que destaca tanto por su belleza como por lo poco conocido que es entre el gran público. Es cierto que cuando pensamos en verano, lo primero que se nos viene a la mente es la playa y en eso no hay quien le gane a las Rías Baixas. Pero también es cierto que en los últimos años el turismo ecológico y los destinos centrados en el deporte y la naturaleza han ganado fuerza. Ecologismo, deporte y naturaleza son tres elementos que definen la sierra del Courel en Lugo mejor que cualesquiera otros adjetivos.

En esta tierra de montañas verdes y grises, con pueblos de pizarra escondidos entre la frondosidad de brezales y grandes robles, encontramos un tesoro natural que no entra en las listas de recomendaciones de la mayoría de quienes visitan la comunidad: la Devesa de Rogueira.

Aunque existen distintos itinerarios para conocer esta zona, el recorrido más habitual que atraviesa la Devesa nos permitirá disfrutar de la rica flora autóctona y de la experiencia de sumergirnos en un bosque gallego en un estado de conservación equiparable el de muy pocas zonas del territorio. Un plan que en verano resulta particularmente refrescante.

Una ruta natural desconocida e imprescindible

Ubicada en Folgoso do Courel, la Devesa de Rogueira es mucho más que un paisaje bonito, también se considera la reserva botánica más importante de Galicia. Custodiada por el Alto do Coto y Pico Formigueiros, la Devesa destaca por su biodiversidad y por albergar especies que difícilmente podremos encontrar en otras zonas de Galicia.

Devesa da Rogueira en otoño. / galiciafilmcommission.gal

Con tres kilómetros cuadrados de bosque primario y una impresionante diversidad arbórea, la fauna no desmerece la flora. En los riachuelos que bajan formando cascadas acogen especies endémicas en el norte peninsular como el tritón ibérico o la rana patilarga. La Devesa protege la vida de corzos, martas, comadrejas, turones, garduñas, gatos monteses y lirones.

El punto de partida de la ruta que la atraviesa es la pequeña aula de naturaleza de Moreda donde hay una exposición permanente que pretende dar información sobre las rutas y senderos que se pueden realizar por la zona, y sensibilizar en cuanto a los valores ecológicos de la sierra y de las costumbres de la gente.

Recorrido por la Devesa da Rogueira. / Turismo de Galicia

La primera parte del recorrido resulta bastante fácil y llano, con paneles a lo largo del camino que muestran la biología de la Devesa y abundante señalización. La segunda parte no es tan asequible para todos. La ruta asciende hacia la aldea de Moreda. La flora adquiere tintes atlánticos y aparecen avellanos, robles y arándanos. El centro de este paraje es un bosque cerrado y sombrío, de gran riqueza, donde podemos ver fresnos, hayas, tejos, acebos, serbales y abedules. Aquí también se refugia la fauna más interesante de O Courel. Por esta zona se encuentra la Cova do Vello con aguas subterráneas y las grutas de O Oso, que están consideradas un habitáculo rupestre. Más adelante, en un saliente pétreo bajo el monte de Cabeza do Couto, la ruta ofrece una magnífica panorámica del paisaje del valle.

Al alcanzar los 1.300 metros de altitud, encontraremos un cruce desde donde sale una pista corta que comunica con la carretera que va al Alto do Couto; un buen inicio de ruta para los que no quieran acometer la parte más dura del sendero. Desde ahí, primero entre coníferas y después entre un bosque autóctono muy denso, atravesamos el tramo más mágico de nuestro itinerario antes de iniciar el regreso acompañando el cauce del Rego da Rogueira. Es imprescindible seguir la derivación que nos acercará a As Fontes do Cervo y al mirador de Pico Polín.

Vista desde la Devesa da Rogueira. / Turismo de Galicia

Aunque este recorrido es el principal, existen otros itinerarios que ofrecen una alternativa más accesible para todo tipo de personas. Vale la pena. Porque si hasta ahora hemos hablado de la naturaleza y por dónde iremos si hacemos la ruta, existe otro elemento que solo es posible experimentar. La tranquilidad de la zona, el sonido del agua, el aire puro en los pulmones y la sensación de estar viendo la vida moverse con las hojas y los insectos está a la altura de muy pocas zonas no solo de Galicia, sino de toda la Península. Es un ejemplo perfecto de turismo natural y una oportunidad para hacer una escapada distinta a conocer la Galicia más salvaje.

Cómo llegar y características de la ruta

Acceso: Desde Quiroga seguir la LU-651 hacia Seoane do Courel. Antes de llegar a Seoane do Courel tomar un desvío a la derecha que indica Moreda.

Longitud: 13,3 km (la ruta principal mide 9,5 km y las derivaciones a As Fontes do Cervo y al mirador de Pico Polín miden 3,8 km). El acceso desde el Alto do Couto hasta la ruta mide 260 metros.

Punto de partida/llegada: Aula de la Naturaleza en Moreda (Concello de Folgoso do Courel).

Dificultad: Media - Alta.

Duración: 5 horas y 45 minutos.