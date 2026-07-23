El paraíso fluvial del Baixo Miño que esconde una de las piscinas naturales más increíbles de Galicia

El principal reclamo de este paraíso natural poco conocido es una amplia poza de aguas tranquilas y transparentes que invita a darse un baño. Aunque permanece relativamente escondida entre la vegetación, llegar hasta ella no supone una aventura complicada. El acceso es sencillo y se puede estacionar el vehículo junto a este espectacular entorno.

Una poza natural para todas las estaciones

La piscina fluvial del Muíño das Aceñas ofrece una intensa combinación de colores. Los tonos verdes de los árboles que rodean el río se reflejan en el agua y contrastan con el ocre de la arena acumulada en el fondo.

Cuando el caudal desciende, esa arena llega a formar una pequeña isla en medio de la poza. El paisaje cambia así en función del nivel del río, creando diferentes zonas para el baño o para descansar junto al agua.

No se trata, además, de la única piscina natural del Tamuxe. A lo largo de su cauce aparecen otras pozas y pequeños rincones fluviales que han llamado incluso la atención de publicaciones como la revista National Geographic.

El paisaje se completa con el restaurado Muíño das Aceñas, una pequeña cascada y una pasarela de madera que permite cruzar sobre el río y observar el entorno desde otra perspectiva. El puente de la autovía que atraviesa la zona es prácticamente el único elemento que rompe la apariencia de refugio natural de este rincón bien conocido por los vecinos de O Rosal.

Junto a la piscina existe también una amplia superficie verde en la que descansar después del baño. El área cuenta con un merendero protegido por la sombra de los árboles y con varias mesas, por lo que el enclave permite organizar una jornada completa en familia o con amigos.