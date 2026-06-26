Ni Pirineos ni Picos de Europa: la ruta de senderismo con las mejores vistas de España está en Galicia

Con la llegada del calor —que por fin nos da un poco de pausa—, los pueblos costeros de Galicia vuelven a llevarse los focos y se llenan de autóctonos y foráneos que quieren refrescarse en el mar. Aunque estos sean los más populares, lo cierto es que el interior está lleno de pueblos acogedores y apacibles en los que pararse a descansar para disfrutar de la naturaleza en auténticos refugios climáticos verdes.

Si miramos a los territorios de montaña galllegos, encontramos una localidad poco conocida que destaca por una ruta de senderismo que te dejará sin palabras. Este pueblo, ubicado en la provincia de Lugo, cuenta con unos 3.000 habitantes y destaca por su variada oferta gastronómica y los paisajes únicos que lo rodean, así como por sus numerosas actividades para desconectar de la rutina.

Esta localidad situada en el centro de Galicia es Monterroso. Se trata de una zona rural rodeada de vegetación y en la que se vive a otro ritmo, el plan ideal para cualquier amante del campo y la naturaleza.

Qué hacer en Monterroso: una ruta por el río

El pueblo ofrece un amplio catálogo de rutas para realizar tanto en solitario como en compañía de familiares o amigos. Estos senderos atraviesan frondosos bosques, infinitas praderas y ríos que corren y saltan a la vera del camino.

Pero si una actividad destaca sobre el resto, esa es la Ruta por el Ulla. Este recorrido empieza en el pueblo y discurre por los bosques de abedules y carballos que rodean al pueblo, así como por riachuelos que alimentan al propio Ulla; un río de 132 kilómetros que hace de frontera entre las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Entre los lugares por los que podemos pasar durante el camino, podremos encontrarnos con cascadas en distintos puntos de los tres itinerarios que delimita el ayuntamiento de Monterroso.

Además del senderismo, Monterroso cuenta con el área recreativa A Peneda. En este espacio podremos encontrarnos con pasarelas de madera para cruzar el río y restos arqueológicos que recogen la historia local. Sin embargo, las atracciones principales son su piscina fluvial y su coto de pesca de truchas.

Zona recreativa de A Pedreira. / Viajar

Otro de los puntos de interés de la localidad son sus edificios históricos como la Torre-Palacio de Bidouredo o el Pazo de A Laxe. Este último es toda una curiosidad arquitectónica, construido en el siglo XVI, destacan su palomar, un hórreo y la capilla, un pequeño palacio de piedra perfectamente integrado con el entorno.

El pueblo está tan céntrico que los tres caminos principales para llegar nos llevarán aproximadamente una hora. Estos caminos salen de A Coruña (por la AC-840), Ourense (por la N-540) y Vigo (por la A-52).