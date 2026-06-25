Dos rutas para descubrir el paraíso oculto en una isla gallega: poco masificada, playas vírgenes y el mejor pulpo de Galicia

El Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas es uno de los espacios naturales más impresionantes de Galicia y una parada obligatoria si visitas la comunidad durante este verano. Entre los archipiélagos que forman este parque, el más popular es el de las Illas Cíes, pero existe una isla menos conocida y que es todo un paraíso natural.

Kilómetros de senderos sobre el atlántico, acantilados de vértigo y preciosas playas vírgenes; esa es la carta de presentación de la Isla de Ons. Esta ínsula, al igual que las vecinas Cíes, tiene el acceso controlado y solo se puede llegar en barco, por lo que se mantiene como uno de los pocos sitios de las Rías Baixas donde no encontrarás un turismo masificado.

Ons es una isla caracterizada por la calma, la vida marinera y un ambiente misterioso alimentado por siglos de leyendas. Esta no es una isla para turistas, aquí todavía existe una pequeña población permanente, con la pesca y la naturaleza marcando el ritmo. Por suerte, con todas sus limitaciones para preservar el tesoro que representa la propia isla, todavía podemos adentrarnos en ella y descubrir un lugar único en el mundo.

Rutas entre acantilados y playas vírgenes

Si quieres conocer Ons de verdad tendrás que asegurarte de llevar tu calzado más cómodo. Sin contar con ninguna especialmente exigente, las rutas de senderismo que atraviesan la isla son la mejor forma de descubrir los rincones más impresionantes que se ocultan entre pinares y acantilados.

Aunque existen varios itinerarios, los dos más populares son sin duda la Ruta Sur y la Ruta do Faro. El primero es el recorrido más popular, una ruta circular — 6,2 km de recorrido que nos llevará unas dos horas y media— en la que pasaremos por dos de los lugares más especiales de la isla de Ons: el mirador de Fedorentos —del que hablaremos más adelante— y el popular Buraco do Inferno.

O Buraco do Inferno —que se traduce como agujero del infierno— es tanto una curiosidad orográfica como una fuente de folclore local. Se trata de una sima de 43 m de profundidad que llega al mar a través de un pozo y de una galería. En lo alto del acantilado hay un vallado protector, que rodea la boca de la sima, y un mirador, desde el que se vislumbra el canal y la boca de la galería inferior.

Desde 2003, cuando un temporal provocó un derrumbe en la cueva, esta no se puede visitar. Quienes tuvieron la suerte de poder verlo de cerca, saben que en el interior de esta sima se forma un pequeño lago que, al reflejar la poca luz que llega de fuera, desprende destellos que no hacen sino aumentar el ambiente misterioso de la cueva. Estas características tan particulares le dan su nombre y son combustible para las leyendas, como la de que los días de temporal se pueden escuchar los quejidos de las almas prisioneras en el infierno o que, en el pasado, el ganado evitaba la zona, pero los sonidos que salían del Buraco atraían a los desprevenidos, provocando su caída.

En cuanto a la Ruta do Faro, este itinerario de 4 kilómetros y también circular — una hora y media de recorrido— nos llevará por el interior, cruzando pinares hasta llegar al punto más alto de la isla y lugar donde localizamos el faro de Ons. Este se encendió por primera vez el 13 de abril de 1865, y consta de un torreón octogonal y de un edificio construido en piedra, de dos plantas rectangulares unidas por una galería y una sola planta. A día de hoy, sigue siendo uno de los pocos habitados por un farero en toda Galicia.

Faro de la illa de Ons. / FDV

Otro gran atractivo de la isla son sus playas. A lo largo de su litoral encontramos pequeños arenales rodeados de naturaleza, bañados por aguas cristalinas y caracterizados por la calma y el silencio.

Una de las más apreciadas por encontrarse en un estado casi virgen es la playa de Melide. También destaca Area dos Cans, cerca del embarcadero y una de las más frecuentadas por el color turquesa de sus aguas en verano y con el mar en calma. Si seguimos recorriendo la costa, encontraremos los arenales de Canexol, Pereiró y la pequeña playa de Dornas; todas con paisajes diferentes y todas espectaculares.

Puedes consultar las rutas, localización de playas y miradores; así como de otros puntos de interés, en el mapa interactivo de este enlace.

Mapa en de la illa de Ons en el que se muestran miradores, playas y rutas (en verde la Ruta Sur y en amarillo la Ruta do Faro). / illasatlanticas.gal

El mejor mirador de Ons y el mejor pulpo de Galicia

Lo que puedes ver en Ons impresiona, pero también sorprende lo que se puede ver desde ella. Al sur de la isla encontramos el mirador de Fedorentos, un enclave privilegiado desde el que podremos disfrutar de la vista de toda la ría de Pontevedra, la isla de Onza y, si el tiempo acompaña, un atisbo de las islas Cíes.

Su posición entre acantilados contra los que rompe el oleaje y la naturaleza salvaje a nuestra espalda hace de este lugar uno de los miradores más espectaculares de las Rías Baixas y de Galicia.

Pero no todo es disfrutar de la naturaleza en la isla, no podemos marcharnos de allí sin probar el pulpo a feira o la caldeirada de pulpo; dos platos que le han dado granjeado una bien merecida fama en todo el territorio. Para muchos, el pulpo que puedes comer en cualquiera de los tres restaurantes de la isla es el mejor de Galicia, algo comprensible si pensamos en la tradición marinera sobre la que se cimenta la historia del lugar.

Así que ya lo sabes, si quieres conocer la parte más salvaje de las Rías Baixas sin renunciar a los paseos tranquilos, la playa y la gastronomía, Ons es el plan ideal para este verano.

Cómo ir a la illa de Ons

Dentro del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas y salvo casos excepcionales, las islas en las que debemos solicitar un permiso con antelación y que no se puede conseguir a través de las navieras que gestionan el transporte son las Cíes y Ons.

Para esta Semana Santa, todavía podrás realizar tu reserva para cualquiera de estos archipiélagos pinchando en este enlace. Sin embargo, es importante recalcar que, si planificas tu visita para el verano, entre el 26 de junio y el 15 de septiembre las reservas deben hacerse con 90 días de antelación.

Otro recordatorio importante es que no siempre está autorizado el transporte regular, por lo que es importante comprobar el calendario que se muestra en la web de reserva. Además, una vez conseguida la plaza, podrás anularla con 15 días de antelación para que quede tu hueco libre para otros visitantes.

Una vez en la web de reserva, el procedimiento es muy sencillo:

Selecciona la fecha de tu visita y el número de visitantes (hasta un máximo de 10 personas por solicitud).

Completa la solicitud con tus datos personales y de contacto (importante no confundirse a la hora de escribir el correo electrónico para que nos llegue nuestra reserva).

Rellena la información con los datos del resto de visitantes.

Comprueba que recibes la confirmación de tu visita en tu correo.

Página de selección para reservar tu visita a uno de los archipiélagos de Cíes u Ons. / autorizacionillasatlanticas.xunta.gal

También podremos acampar en Chan da Pólvora, un camping a 1 km del muelle de la isla de Ons subiendo por la pista de cemento que llega hasta el faro. El lugar con instalaciones que dan cabida a un máximo de 276 visitantes. Cuenta con un espacio delimitado y acondicionado para la instalación de tiendas de campaña, aseos y duchas de agua caliente, servicio de lavado, cafetería y recepción, y un sistema de recogida de residuos. Puedes reservar y consultar más información en este enlace.

A la hora de hacer tu reserva, es muy importante que tengas en cuenta esta serie de recomendaciones que el Parque Nacional ofrece a sus visitantes: