El plan al aire libre ideal para huir del calor en Galicia: un bosque de 90.000 hectáreas entre ríos y miradores
Se trata de uno de los destinos más populares de Galicia, en el que podrás descubrir un monasterio abandonado mientras disfrutas del clima fresco
El verano se adelanta en Galicia hasta el punto de que la Xunta ya ha activado el nivel rojo por calor en el interior de Pontevedra. Ante estas temperaturas, muchos gallegos ya han pisado la playa y se buscan maneras de sobrellevar estas temperaturas que han pillado a todo el mundo por sorpresa.
Si a pesar del calor todavía quieres aprovechar para disfrutar del tiempo al aire libre, te recomendamos un recorrido fresco por un bosque atlántico de 90.000 hectáreas lleno de rutas y secretos por descubrir.
Las Fragas do Eume son un pulmón verde dentro de Galicia, así como uno de los bosques de este tipo mejor conservados de Europa. En los meses de más calor, sus árboles y el río Eume forman un refugio climático para esconderse del Sol. Quienes se aventuren a entrar a las Fragas descubrirán un lugar sin tiempo en el que poder disfrutar de la biodiversidad y la calma mientras aprenden su historia.
Paraíso para los senderistas
Entre robles y helechos, los senderistas podrán escoger cualquiera de las ocho sendas delimitadas para descubrir el bosque. Ya sea a pie o en bici, cada visitante podrá escoger desde rutas sencillas como el Camiño dos Encomendeiros (5,5 km), hasta senderos más complejos como el Camiño de Fortadión (15 km).
La flora y la fauna del lugar se dejan ver a las orillas del camino, sorprendiendo a los intrusos con anfibios, insectos y flores que nos harán reconectar con la naturaleza y deshacernos del ritmo de la ciudad.
Uno de los puntos culminantes de varias de las rutas es el Monasterio de San Xoán de Caaveiro, un complejo del siglo XII levantado para el uso de monjes anacoretas. Hoy en día, el espacio restaurado está abierto al público, que podrá pasear por su interior e imaginar cómo vivían aquellos religiosos en el silencio y la paz del bosque.
Otro de los puntos fuertes de las Fragas do Eume son sus miradores. Destacan el de A Carbueira y el de Pena do Teixo, lugares desde los que disfrutar de una vista increíble del río, el bosque y su pacífica comunión.
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes
- Hoy se publican las notas de la PAU en Galicia: cómo y cuándo reclamar correciones y qué posibilidad de éxito tienen
- La exmujer del agente FIFA Toni Otero acepta dos años de cárcel y deberá devolver casi 400.000 euros
- Aprueban la PAU más polémica en Galicia el 96,25% de los presentados, más que el pasado año
- Juicio a un cigarrón del Entroido de Verín acusado de herir con el látigo a una mujer embarazada: «Se lo recriminé y no mostró arrepentimiento»
- Teis se cita en A Riouxa con su primera «Sardiñada, artesanía e moita troula»
- El personal del Meixoeiro, en taxi a trabajar