La ruta fluvial hasta un aserradero abandonado en Galicia: un recorrido por el bosque para descubrir oficios olvidados

En Galicia puedes encontrar tres elementos en abundancia: naturaleza, agua y patrimonio. Tres elementos alrededor de los cuales se desarrollan algunos de los recorridos más espectaculares de toda la región.

Cuando hablamos de patrimonio etnográfico, el senderismo puede convertirse en una excusa perfecta y saludable con la que atisbar y aprender sobre cómo era la vida en nuestra comunidad en el pasado. Si además todo esto lo puedes experimentar rodeado de alguno de los bosques más bellos del país, mejor que mejor.

Eso es lo que nos ofrece el sendero del Serradoiro de Os Carranos, en el municipio pontevedrés de Covelo, un recorrido por la naturaleza siguiendo un río que nos llevará a conocer la historia de un aserradero hidráulico con más de 100 años de antigüedad.

La ruta hasta el Serradoiro de Os Carranos

Para llegar hasta este lugar tan particular en el corazón del bosque tendremos que seguir la ruta circular PRG-95 Sendero de los Carranos, un itinerario que parte de la antigua Rectoral de Fofe —una construcción del siglo XVII— y por el que seguiremos el curso del río Tea entre preciosos bosques de ribera.

En general, el itinerario de ocho kilómetros puede completarse en tres horas y no presenta ninguna dificultad particular ni grandes desniveles. Se trata de una opción ideal para quienes buscan un paseo tranquilo y apto para todo el mundo. Además, la cercanía del río y la sombra del bosque lo convierten en una ruta perfecta para los días cálidos. Durante este paseo podrás encontrar distintos elementos patrimoniales como el puente medieval de Fofe o las piscinas naturales del río que forman parte de la Red Natura 2000.

El riego procedente de un embalse daba fuerza a la noria que activaba toda la maquinaria del edificio. / D.P.

Para culminar una caminata agradable, recomendamos llevar un bañador, ya que esta ruta termina en la playa fluvial de Maceira, una de las más bonitas de Galicia. Este espacio para el baño, que se encuentra en el punto de cruce de los ríos Fofe y Tea, cuenta con una amplia zona recreativa en la que podremos comer o merendar después del paseo. También tienes la opción de ir hasta allí en coche, dejar el coche en el aparcamiento del que dispone y hacer el recorrido a la inversa. La playa ofrece la oportunidad de disfrutar de un baño tranquilo en la naturaleza, disfrutando del pequeño embalse, una cascada y un islote central que añade un punto extra al bonito paisaje.

Aunque la playa es la guinda del pastel, sin duda el plato principal sigue siendo el Serradoiro dos Carranos. Este edificio se remonta a 1922 y aprovecha un molino todavía más antiguo que pone en marcha toda la maquinaria gracias al flujo de un canal de riego. Durante décadas esta construcción fue el principal motor de la economía local, tratando la madera que después se utilizaba para fabricar carros, herramientas de labranza, elementos constructivos e incluso muebles.

Podrás aprender sobre cómo se trabajaba en este aserradero gracias a su gran estado de conservación. / FDV

Una obra de ingeniería y una muestra de los oficios tradicionales

El estado de conservación de esta estructura nos permite conocer de primera mano su complejo funcionamiento. Desde un pequeño embalse cercano, el agua discurría por el canal hasta hacer girar la enorme noria que vemos en el exterior. La fuerza de esta rueda de seis metros de diámetro transmitía la energía hidráulica a un complejo sistema de engranajes que hacía funcionar toda la maquinaria del interior como la sierra principal, el torno o el cepillo.

Pero si por algo destaca este lugar y su funcionamiento es porque hasta los años noventa —cuando se detuvo toda actividad— era un lugar que reunía todo tipo de oficios tradicionales. Desde herreros a carpinteros, pasando por profesiones tan poco conocidas como el sequero —encargado de secar las tablas antes de su uso— o los encargados del horno y la forja que todavía se puede visitar en el interior del lugar.