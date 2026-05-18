La cascada de cuento en el corazón selvático de Galicia: un paseo sencillo desde un pueblo de 965 habitantes

Los paisajes gallegos tienen un carácter marcado. Basta con ver una foto para identificar rápidamente que lo que estás viendo es Galicia. Aun así, para quien no está acostumbrado a estas tierras, algunos rincones de la comunidad pueden sugerirle la idea de que se encuentra en una latitud lejana, recorriendo una selva ignotao una playa de algún archipiélago de aguas cálidas.

Si algo marca estos espacios naturales gallegos es la presencia constante del agua. Tan abundante que se desborda en arroyos, fervenzas y hasta manando de la propia roca. Es esta abundancia la que da origen a algunas de las escenas más bellas de los bosques de la comunidad.

En el municipio de Ourol (Lugo), en la comarca de A Mariña Occidental, con sus 965 habitantes según el INE guarda uno de estos lugares considerados como patrimonio natural. Un espacio en el que disfrutar de un paseo tranquilo por la naturaleza y vivir una escapada que te ayude a desconectar de la rutina.

Una cascada de cuento en medio del bosque

Dentro de los límites de este municipio discurre el río Xestosa. Acompañado en su descenso por un bosque que muestra su mejor cara durante la primavera —cuando se transforma en toda una selva—, el río termina en un espectacular salto de más de 20 metros de altura; la cascada de A Xestosa.

También conocido como río Xanceda, la fervenza da paso más adelante a que el río se convierta en afluente del Landro, uniendo sus caminos a la altura de Xeriz. Esta cascada, sin ser de las más altas de la comunidad, ofrece una escena de cuento rodeada por árboles autóctonos y donde los visitantes podrán disfrutar del aire fresco después de una ruta sencilla.

Para llegar hasta aquí desde Ourol podemos coger la carretera a la altura de Penabede. Allí encontraremos señales que guiarán nuestro descenso por el bosque de pinos hasta el sendero de apenas 200 metros que nos llevará al pie de la cascada. Un plan tranquilo y accesible para toda la familia.