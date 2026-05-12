Una ruta accesible por la historia de Galicia: atraviesa un impresionante castro y una mina abandonada

Galicia cuenta con enclaves con una gran relevancia histórica y patrimonial como pueden ser los castros, algunos de ellos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y que se remontan a tiempos tan lejanos como la Edad de Hierro.

Estos lugares se encuentran muchas veces rodeados de rebosante naturaleza, por lo que con el tiempo han dado lugar a alguna de las rutas de senderismo más populares de la comunidad. Un caso paradigmático de esta combinación lo encontramos en Lugo.

Hablamos de la Ruta do Azúmara, en Castro de Rei, un recorrido accesible y apto para toda la familia que nos llevará a atravesar uno de los castros mejor conservados de Galicia y una misteriosa mina abandonada.

Un impresionante castro y una mina abandonada

Desde el impresionante Castro de Viladonga parte una caminata de ocho kilómetros que acompaña el descenso del río Azúmara. El recorrido discurre por senderos abrazados por el bosque y pasarelas que facilitan nuestro paso entre la espesura. La densidad del bosque crea un ambiente mágico para los senderistas y transforman la ruta en un recorrido ideal para cualquier época del año, ya sea por la sombra que nos protege en verano o por la belleza de sus colores en otoño y primavera.

En esta ruta el visitante se encontrará con molinos y otros edificios que nos hablan de la historia de la zona como el Pazo de Fontexón o la iglesia de San Xoán de Azúmara. Pero si un elemento de esta ruta destaca por su particularidad, esa es sin duda la antigua mina de arsénico sobre la que giró la economía de la zona a mediados del siglo XX. De este lugar todavía se puede ver la entrada y el canal que llevaba agua al interior.

Tras las dos horas y 15 minutos que nos llevará el recorrido, llegaremos al área recreativa de Castro de Rei, donde podremos reponer fuerzas. Si sientes curiosidad sobre la ruta y quieres conocer más de su historia, el día 31 de este mes la asociación Amigos da Feira de Castro de Rei organiza un recorrido para todos los interesados.

Un castro único

El castro de Viladonga, ubicado a 23 kilómetros de Lugo ofrece una experiencia única de por sí accesible todos los días del año. Su valor no estriba únicamente en su antigüedad, también destaca por su legado inmaterial, que se mantiene vio en su entorno.

Estas estructuras se consideran uno de los mejores ejemplos de urbanismo castrexo posterior a la conquista romana. En el recinto principal o 'croa', podemos encontrar viviendas, almacenes, corrales y espacios comunes que se dividen en barrios divididos por calles empedradas. El conjunto se enmarca dentro de varias murallas concéntricas y fosos que nos permiten datar su ocupación entre los siglos II y V d.C.

Situado junto a la muralla sudeste, podemos encontrar el Museo del Castro de Viladonga, un centro de interpretación y conservación inaugurado en 1986. Dentro del edificio podremos encontrar piezas que nos hablan de la vida de sus habitantes pretéritos. Entre resto de cerámica, monedas, aperos para el campo o utensilios domésticos y adornos, podremos aprender cómo era la vida en un tiempo tan distinto. La entrada al castro y al museo es gratuita.

El yacimiento se puede visitar de forma gratuita en cualquier momento del año. / viladonga.xunta.gal

Pero el castro no es solo fuente de conocimiento sobre el pasado. Su presencia ha inspirado la aparición y desarrollo de leyendas locales sobre seres mitológicos como los 'mouros', de los que decían que conducían a sus caballos por túneles bajo el suelo hasta llegar al río da Pena. Estas historias también han sido recopiladas y conservadas por el muso como parte de su proyecto etnográfico.

El Castro de Viladonga es un espacio imprescindible en el que poder conectar y revivir en nuestra mente la historia y el espíritu telúrico de Galicia.