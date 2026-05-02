Viaje gratis a las Cíes por el Día de la Madre: la oferta de una naviera para navegar las Rías Baixas el próximo 3 de mayo
Esta promoción incluye las rutas a la isla de Ons, la isla de San Simón y la Ruta del Mejillón
Se acerca el 3 de mayo, Día de la Madre, y muchas personas buscan planes distintos con los que sorprender a sus madres y disfrutar de un plan en familia. Aprovechando el fin de semana y el tiempo de mayo en Galicia, las actividades al aire libre se convierten en una de las opciones mejor valoradas.
Para quienes todavía no han escogido escapada para esos días, la naviera Piratas de Nabia ha lanzado una oferta para celebrar este día navegando por las Rías Baixas, disfrutando de recorridos por espacios tan espectaculares como las Islas Cíes, Ons, San Simón o la popular Ruta del Mejillón.
La promoción especial para el domingo de la semana que viene no puede ser más atractiva: «Por un día, todas las madres podrán disfrutar de un viaje sin coste en nuestras rutas, rodeadas de naturaleza, gastronomía gallega y los paisajes más impresionantes de las Rías Baixas».
La oferta se centra en los planes familiares y, para poder beneficiarte del billete gratuito, el viaje debe componerse de dos adultos y una hija o hijo.
Rutas por los mejores espacios naturales de Galicia
Entre los recorridos ofertados, se incluye uno de los más solicitados por quienes contratan los servicios de esta naviera: el recorrido por las Islas Cíes. Las madres podrán visitar uno de los enclaves naturales más ricos y diversos de Galicia y de España sin tener que poner un euro.
Las rutas estarán dirigidas por guías profesionales de cada espacio natural y ofrecen una amplia variedad de horarios, recorridos y contenidos relacionados con la fauna, la flora, el paisaje, la geología y la historia de estos archipiélagos.
Además, la naviera incluye en la promoción otros recorridos muy particulares: Ons, San Simón y la Ruta del Mejillón. En esta última podrás recorrer la ría de Vigo y aprender a cerca del cultivo de este producto y su desarrollo culinario, ¡y con degustación incluida!.
Como apunta la naviera: «Cada ruta ofrece paisajes espectaculares, aire puro, historia, cultura y momentos únicos para compartir en familia».
Cómo conseguir el billete gratis para padres
En el anuncio que realizan por redes sociales, Piratas de Nabia explica cómo conseguir el billete gratis:
- Compra los billetes de los acompañantes (excepto el de la madre) en piratasdenabia.com o llamando al 986 32 00 48
- Solicita el billete gratuito enviando un email a atencionalcliente@piratasdenabia.com en el que se incluya: nombre y apellidos de la madre, fecha de nacimiento, DNI y referencia de los billetes comprados.
- Una vez comprobado la naviera te enviará el billete gratis por email.
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