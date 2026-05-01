Nueve Senderos Azules sin salir del municipio: así es el paraíso de los senderistas en Galicia

Galicia, por sus paisajes y su clima ha logrado posicionarse como un auténtico paraíso para los amantes del senderismo. No es casualidad que la comunidad sea la que más senderos azules tiene con un total de 72 — 44 de ellos en la provincia de Pontevedra—, por delante de los 31 de Valencia o los 20 de Andalucía.

Este año, el programa Senderos Azules de la Adeac ha vuelto a crecer con nuevas sendas y ya superan los 1.200 kilómetros. Con este reconocimiento se ponen en valor senderos y caminos que cumplen exigentes criterios de calidad aglutinados en cuatro categorías: las características del trazado, la conservación y gestión del patrimonio natural y cultural, el uso público del espacio y la información, señalización e infraestructuras.

De cara al próximo verano, un municipio pontevedrés ha logrado su novena senda y se ha postulado como el segundo por detrás de Vigo como la localidad con más Senderos Azules de Galicia.

Sanxenxo, paraíso para los senderistas

Sanxenxo ha logrado postulares como uno de los mejores destinos para el senderismo en España alcanzando este 2026 las nueve rutas reconocidas como Sendero Azul. A su red de rutas, la localidad ha sumado el sendero Con da Romaíña-Con da Ventureira.

Esta ruta discurre por el interior del municipio y conecta los dos enclaves que le dan el nombre, el Con da Romaíña y el Con da Ventureira, en un recorrido de 3.985 metros. Con un nivel de dificultad bajo, este recorrido es accesible para la mayoría de personas y puede completarse en una hora y veinte minutos.

Podemos arrancar el itinerario desde el río Besada, a la altura del parque empresarial de Nantes, y pasaremos a través de lugares como el Con da Romaíña o el Pazo da Maza hasta llegar al Con da Ventureira habiendo hecho la mayor parte del trayecto por sendas naturales. En cierta medida también es un recorrido por la tradición oral local, ya que en algunos de estos lugares destacados tienen lugar las leyendas de la zona como A lenda da Moura.

Mapa de Senderos Azules de Sanxenxo en el que todavía no se refleja la nueva ruta. / guiaturismo.turismodesanxenxo.com

En Sanxenxo forman parte de esta lista para 2026 la Ruta de los Carballos de Aldariz, la Senda Fluvial del Río Pintillón, el Sendero Litoral Areas-Punta Festiñanzo, el Sendero Litoral Canelas-Punta Cabicastro, el Sendero Litoral Montalvo-Major, el Sendero Litoral Paxariñas-Montalvo, el Sendero Litoral Sanxenxo-Portonovo y el Sendero Mágico de A Lanzada y la Ruta del Con da Romaíña-Con da Ventureira.

La ciudad con más Senderos Azules de España

Aunque Sanxenxo se acerca, Vigo sigue siendo la ciudad con más Senderos Azules de España. En los últimos dos años, los recorridos que unen los lugares más bonitos de la ciudad suman 14 reconomientos como Sendero Azul.

El año pasado la ciudad lograba este distintivo para los senderos de Beiramar, Lagares, La ruta de los Faros en Cíes, Monte de A Guía y la Vía Verde. Este 2026, se han logrado nueve más: