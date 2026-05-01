La ruta más vertiginosa de Galicia para este puente: una recorrido por los acantilados más altos de Europa

Galicia cuenta con parajes naturales que parecen transportarnos a otro mundo o, como mínimo, que nada tienen que envidiar a otros paisajes de la Península. Esta situación, junto a su clima, ha convertido a la comunidad en un auténtico paraíso para los amantes del senderismo.

Dentro de la multitud de opciones que pueden ofrecer lugares como las islas Cíes o los lugares más emblemáticos de Costa da Morte, existen itinerarios que sorprenden por su trazado. Ese el caso de las vías ferratas, recorridos en los que atravesamos grandes desniveles gracias a cables de acero, peldaños y puentes colgantes no aptos para personas con vértigo.

Si hay una vía de este tipo popular en España esa es el Caminito del Rey en la provincia de Málaga. En los últimos años, esta tendencia del senderismo se ha extendido a otros lugares incluyendo Galicia, lo que ha dado pie a la aparición de una ruta que podríamos considerar como el Caminito del Rey gallego.

«El Caminito del Rey gallego»

Hablamos de la Senda do Santo, la vía ferrata que cruza los impresionantes acantilados de San Andrés de Teixido en Cedeira (A Coruña). Este itinerario, inaugurado hace unos años, se ha convertido en un destino para los aventureros que quieren disfrutar de la vista más imponente del Atlántico.

Desde el Mirador de Teixedelo, desde donde muchos visitantes disfrutan de esta estampa, parte un recorrido de 124 metros de longitud y un desnivel de 60 metros en el que se concentran las vistas y la adrenalina durante la hora y media que nos lleva el recorrido.

Partiendo desde este mirador en el que divisamos el núcleo de San Andrés de Teixido —cuya leyenda atrae a cientos de peregrinos cada año—, atravesaremos el particular sendero con unos de los acantilados frente al mar más altos de Europa de fondo (más de 600 m de altura), así como del paisaje de la Serra da Capelada.

Al poco de iniciar esta ruta nos encontraremos con una pared vertical de 17 metros de alto que tendremos que escalar con la ayuda de los peldaños metálicos incrustados en la roca. Cuando lleguemos a la parte alta de este tramo, empezaremos a desplazarnos en lateral por el acantilado. En este punto podemos detenernos un momento y disfrutar de una vista que quita el hipo.

Durante varias partes del sendero, cruzaremos el vacío gracias a los puentes de mono, pasarelas formadas únicamente por cables en las que avanzas manteniendo el equilibrio. Otros elementos del camino son los puentes tibetanos, como el que se muestra en la imagen de más abajo. Aunque estas estructuras nos parezcan complejas o «pensadas para profesionales», la Senda do Santo está catalogada como de dificultad K2 o K3, lo que dentro de las vías ferratas puede considerarse fácil o de iniciación —esto tampoco quita que no sea exigente a nivel físico—.

El descenso una vez terminada la vía ferrata se realiza por la parte superior del acantilado, donde (ahora sí) podremos recrearnos con las espectaculares vistas de la zona antes de regresar al mirador del principio.

El recorrido salva grandes desniveles gracias a puentes colgantes, cables de acero y escalones clavados en la roca. / turismo.cedeira.gal

Qué necesitas para hacer este recorrido

Aunque se trate de un recorrido sencillo dentro de este tipo de vías, eso no significa que no debamos realizar el recorrido con un equipo adecuado y cierto conocimiento de a dónde nos dirigimos. Dentro de este equipo, resulta imprescindible llevar un casco homologado, arnés de escalada y un disparador específico con mosquetones para conectarnos al cable de vida instalado en la pared. A mayores, la recomendación es utilizar guantes específicos para este tipo de vías y botas de montaña con buena adherencia.

Recorrido e información técnica de la Senda do Santo. / turismo.cedeira.gal

¿Significa esto que debes comprarte todo este material si deseas probar la ruta? No, podrás alquilarlo en alguna de las empresas de turismo activo de la zona, así como contratar un recorrido guiado por un profesional que nos explicará todo lo referente a la seguridad y la técnica (lo más recomendable si es tu primera vez).

Puedes hacer este 'Caminito del Rey' gallego por tu cuenta, pero tendrás que contar con una licencia federativa oficial, de deportista o entrenador, propia de la práctica de la vía ferrata; tal y como se indica en la web del concello de Cedeira.