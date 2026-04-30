Aunque Galicia ofrece hasta siete puentes colgantes, aquellas personas que busquen emociones más intensas, existe una alternativa a mayor altura en el país vecino. Cerca, en Arouca, Portugal, se encuentra uno de los puentes colgantes peatonales más largos del mundo. Pero no hace falta salir de la comunidad gallega, ni siquiera de la provincia, para caminar sobre una de estas pasarelas oscilantes. Repartidas por la comunidad, permiten disfrutar de un recorrido en plena naturaleza, siempre acompañado de un paisaje llamativo.

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Ya sea con tablas de madera o con una rejilla metálica bajo los pies, cruzar uno de estos puentes colgantes deja una sensación difícil de olvidar. Especialmente para quienes no sufren vértigo ni se ven afectados por el movimiento de la estructura al avanzar.

En muchos casos, además, el puente pone el broche a una ruta de senderismo por alguno de los bosques más atractivos de Galicia. Cruzarlos no tiene coste. En Portugal, en cambio, se paga por atravesar el 516 Arouca.

1. Xirimbao