La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas

Después de varios días en Galicia en los que el verano parece haberse adelantado por mucho, recuperamos poco a poco el clima primaveral sin renunciar al sol. Este tiempo siempre es sinónimo de actividades al aire libre.

Si hay dos deportes que triunfan en la comunidad cuando asoma el buen tiempo esos son el ciclismo y el senderismo. Los paisajes naturales gallegos invitan a explorar y disfrutar de las vistas, mientras que el clima suave y la riqueza patrimonial del territorio amenizan y llenan de matices el paseo.

Aunque el senderismo permite profundizar en el entorno que recorremos y salir un poco del camino pautado, la bicicleta te ofrece la posibilidad de cubrir mucho más kilómetros en un solo tramo. En ambos casos, aunque en especial para los ciclistas, la vía verde más grande de Galicia es una opción esencial para los amantes del deporte, la naturaleza y la historia.

28 kilómetros rodeados de naturaleza e historia

La Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle es la más extensa de Galicia. 28 kilómetros que unen varios concellos entre Oroso y Cerceda, en la provincia de A Coruña, y que cuenta con un diseño que entrevera el patrimonio natural e industrial de la región con la historia de la Galicia interior.

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha anunciado que este verano la vía sumará otros 10 kilómetros para llegar hasta Santiago de Compostela, convirtiéndose así en una alternativa al Camino que recorren los peregrinos en ese tramo.

Con esta adición, la vía inaugurada el 4 de septiembre de 2022 contará con casi 40 kilómetros en los que acompaña el curso de los ríos Tambre y Lengüelle.

Un recorrido espectacular para fomentar el turismo activo

La Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle comienza regalándole una vista imponente a quien la toma: la panorámica del río desde el Viaducto sobre el Tambre. Desde allí, la ruta sigue el trazado del antiguo ferrocarril, adentrándote en los paisajes de la Galicia interior rodeado de carballos y castaños mientras acompañas al río Lengüelle.

El tramo que acompaña este río es ideal para quienes buscan experiencias de turismo activo, ya que, como señala la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, «varias empresas locales organizan descensos en kayak y canoa, que permiten navegar por sus aguas cristalinas y tranquilas».

Otro punto destacado del camino es la antigua estación de ferrocarril de Garga-Trasmonte, ubicada en el kilómetro 15 de la ruta y en la que podrás parar a comer y reponer fuerzas gracias a su área de descanso. A esta altura también encontramos el Túnel de A Costa, con sus 207 metros de largo y considerado uno de los puntos más atractivos de la vía por su particularidad.

El siguiente punto de interés en la ruta es el municipio de Ordes, donde podremos visitar todo un icono del ferrocarril en Galicia como es la estación de Ordes-A Pontraga. Una vez pasada esta localidad, el siguiente municipio es el de Tordoia, en el kilómetro 24 de la vía. Aquí podrás disfrutar de unas vistas inmejorables, ya que se trata de uno de los puntos más altos del recorrido.

Si quieres desviarte un poco del camino, cerca de la ruta encontramos la Fervenza de Santaia o de Portociños, también conocida como Salto do Lobo. Se trata de una hermosa cascada con un salto de agua de diez metros de altura hasta una poza en la que podemos darnos un chapuzón durante los meses de verano.

Desde el kilómetro 30 la ruta se separa del recorrido del antiguo ferrocarril que hacía Santiago - A Coruña, pero el atractivo del entorno no desmerece. Si hemos podido completar la vía verde, habremos llegado hasta Cerceda, donde encontraremos otra antigua estación de tren que hoy funciona como albergue.