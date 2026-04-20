Rutas con sabor a vino: a la venta los billetes de los Trenes Turísticos de Galicia a Ribeira Sacra, Monterrei y Ribeiro

Uno de los planes de ocio en Galicia con más demanda suma nuevas paradas. Tras la exitosa Ruta de la Camelia, Renfe activó la semana pasada los billetes de la deslumbrante Ruta dos Faros de los Trenes Turísticos de Galicia. Ahora, acaba de poner a la venta los billetes para varias de las fechas de las de las rutas vitivinícolas más demanadandas: Ribeira Sacra (Sil y Miño), Monterrei y Ribeiro - Rías Baixas. Una atractiva iniciativa que combina historia, paisaje y ferrocarriles.

Para la ruta de la Ribeira Sacra (Sil), Renfe ha activado la venta de billetes para los días 6 y 27 de junio; y 11 de julio. Esta ruta comienza a las 09.42 con la salida del tren desde Ourense. Continúa luego con una visita guiada y teatralizada de la estación de Os Peares, que incluye el aula ferroviaria y una explicación del entorno. A continuación, se realiza el traslado en tren hasta Doade, donde se enlaza con el autocar para visitar la bodega Regina Viarum y disfrutar de una degustación de vino. Después, el recorrido continúa hacia Monforte de Lemos. Más tarde, se retoma el viaje en tren con destino a Santo Estevo do Sil, desde donde se inicia un recorrido en catamarán por el Cañón del Sil. Tras un tiempo libre en el embarcadero, se lleva a cabo una visita guiada al Monasterio de San Pedro de Rocas, finalizando la jornada con el traslado en autobús hasta la estación de Ourense, donde llega a las 21.15 horas. Hay posibilidad de enlazar con trenes desde y hacia Vigo y Santiago de Compostela.

Uno de los trenes turísticos de Galicia. / Renfe

Para la ruta de la Ribeira Sacra (Miño), Renfe ha activado la venta de billetes para el día 13 de junio. Esta ruta comienza a las 09:28 horas con la salida del tren desde la estación de Ourense en dirección a Monforte de Lemos. La jornada incluye una visita guiada al Monasterio de las Bernardas de Pantón y al Ecomuseo de Arxériz, seguida de tiempo libre en Escairón. Por la tarde, se realiza un recorrido en catamarán por el río Miño y una visita con degustación en la bodega Vía Romana. Finalmente, el regreso se efectúa en tren desde Canabal hasta Ourense, donde el viaje concluye a las 21:03 h en la estación de Ourense. Hay posibilidad de enlazar con trenes desde y hacia Vigo y Santiago de Compostela.

Para la ruta del Vino de Monterrei, Renfe ha activado la venta de billetes para el día 4 de julio. A las 09.42 horas parte el Tren Turístico desde la estación de Ourense para iniciar una ruta que incluye una visita guiada y teatralizada al Castillo de Monterrei, seguida de una visita a la bodega Terras de Gargalo con degustación. Después, habrá tiempo libre en Verín. Por la tarde, el itinerario continúa con una visita a pie por el centro histórico de Allariz, la visita al Ecoespazo do Rexo con degustación de queso, la visita a la colegiata de Xunqueira de Ambía y, por último, la visita al Museo Moncho Borrajo en la estación de Baños de Molgas. El viaje finaliza con la llegada del tren a Ourense a las 21:30 h. Hay posibilidad de enlazar con trenes desde y hacia Vigo y Santiago de Compostela.

Para la ruta del Vino Ribeiro - Rías Baixas se ha puesto ya a la venta la única fecha de este año: 18 de julio. A las 09.40 h sale el Tren Turístico desde la estación de Ourense para comenzar una jornada que incluye la visita a la bodega Señorío de Rubiós, con degustación, y un recorrido por el centro histórico de Ribadavia. Después, habrá tiempo libre en Ribadavia. Por la tarde, el itinerario continúa con la visita al Museo do Viño de Galicia, en San André de Camporredondo, al Castro de San Cibrao de Las y a la estación musealizada de Santa Cruz de Arrabaldo, donde se encuentran el Museo del Automóvil y el Museo del Traje Tradicional Gallego. El viaje finaliza con la llegada en autocar a la estación de Ourense a las 21:00 h. Hay posibilidad de enlazar con trenes desde y hacia Vigo y Santiago de Compostela.

¿Qué son los Trenes turísticos de Galicia?

Uno de los Trenes Turísticos de Galicia a su paso por la Ría de Vigo con la isla de San Simón y Rande al fondo. / Xunta de Galicia

Turismo de Galicia en colaboración con Renfe ofrece 13 rutas con las que podrás llegar al punto más septentrional de la Península Ibérica, asomarte a uno de los acantilados más altos de Europa, visitar pazos y jardines de camelias, disfrutar de la viticultura heroica, visitar el Versalles gallego, acercarte a los monasterios medievales de Galicia, conocer los Caminos de Santiago...

A todo ello se suma la historia del ferrocarril en Galicia acompañado siempre con un guía especializado durante todo el trayecto. Los billetes para la primera ruta ya se han puesto a la venta y, además, se han desvelado ya las fechas de resto de rutas en tren. Te las desgranamos a continuación.

Los viajes, con un guía especializado, combinan la historia de Galicia con la del ferrocarril

Precio, fechas y duración

Las excursiones por Galicia en los Trenes Turísticos son de un día y tienen un precio de 50 euros para los adultos; y de 25 euros, para niños menores de 14 años. Los billetes se pueden adquirir en las taquillas o en la web de Renfe.

¿Qué rutas se pueden hacer en los Trenes Turísticos de Galicia?

Renfe va activando la venta de billetes poco a poco. Puedes consultar cada uno de los itinerarios en la página oficial de Renfe. A mayores, aunque hay una estación principal de salida y llegada de cada ruta, en la web de Renfe puedes seleccionar otra diferente y adquirir un billete combinado de trenes desde las que hay disponibilidad.

1. Ruta de la Camelia en Flor (CELEBRADA)

Descripción: «Desde Santiago de Compostela, los participantes se dirigirán al Pazo de Quinteiro da Cruz. Allí, realizarán una visita guiada a pie por sus jardines, los cuales cuentan con más de 1000 variedades de camelias. A continuación, viajarás en tren hasta Pontevedra, para descubrir los jardines del Pazo de Lourizán, un verdadero lecho de flores. Para comer, dispondrás de tiempo libre en Pontevedra, donde podrás degustar algunos de los mejores manjares gallegos. (Almuerzo no incluido).

Por la tarde, visitarás el Pazo de Rubians, referente en el mundo de la camelia y del vino de las Rías Baixas. Caminarás por sus jardines, con más de 4500 ejemplares de camelias y todo tipo de diferentes especies botánicas. Suena bien, ¿verdad? Finalmente, un bus te trasladará hasta la estación de tren de Vilagarcía».

Desde Santiago: 7 y 21 de marzo

Horario: salida a las 8:55 y llegada a Vilagarcía a las 19.45 horas.

Precio: adultos 50 euros; menores de 14 años, 20; menores de 4, gratis siempre que no ocupen plaza. Descuento del 15% para grupos de 10 o más personas.

Puedes consultar el itinerario y comprar los billetes en este enlace.

2. Tren de la Ruta de los Faros (A la venta)

Descripción: Inicio en Ferrol y salida del tren hacia Ponte Mera para visitar en bus el faro de Cabo Ortegal; continuación por la Serra da Capelada con parada en el mirador de Vixía Herbeira y visita a Santo André de Teixido; traslado hasta Ortigueira y trayecto en tren Ortigueira–Viveiro, con tiempo libre para almorzar en Viveiro y visita a pie por la villa; después, traslado a Estaca de Bares para visitar su faro (punto más septentrional de la Península Ibérica) y visita a los acantilados de Loiba, finalizando con regreso en autobús a Ferrol.

Fecha: Junio: 6 y 20 / Julio: 4 y 18 / Agosto: 29 / Septiembre: 26

Lugar de salida: Ferrol

3. Tren de la Ribeira Sacra - Sil (A la venta)

Descripción: Salida desde Ourense y visita guiada y teatralizada de la estación de Os Peares; traslado en tren hasta Doade y paso a autocar para visitar la bodega Regina Viarum con degustación; traslado a Monforte de Lemos con tiempo libre para almorzar, trayecto en tren a Santo Estevo do Sil y recorrido en catamarán por el Cañón del Sil (con tiempo libre en el embarcadero); cierre con visita guiada al Monasterio de San Pedro de Rocas y regreso.

Fecha: Junio: 6 y 27 / Julio: 11 / Agosto: 1 y 22 / Septiembre: 12

Lugar de salida: Ourense

4. Tren de la Ribeira Sacra - Río Miño (A la venta)

Descripción: Salida desde Ourense para visitar el Monasterio de las Bernardas de Pantón y el Ecomuseo de Arxériz; después, tiempo libre para el almuerzo en Escairón, recorrido en catamarán por el río Miño desde Belesar y, a continuación, visita a la bodega Vía Romana con visita y degustación; regreso en tren desde Canabal a Ourense y fin de ruta.

Fecha: Junio: 13 / Septiembre: 5 y 26

Lugar de salida: Ourense

5. Tren de la Ruta de los Monasterios

Descripción: Salida desde Santiago de Compostela para realizar visita guiada a pie por los jardines del Pazo de Oca; continuación con visita guiada al Monasterio de Carboeiro; visita al Templo de la Veracruz en O Carballiño y tiempo libre para almorzar en la localidad, con opción de acercarse al Gran Balneario o pasear junto al río Arenteiro; por la tarde, visita guiada al Monasterio de Oseira y regreso en tren a Santiago desde O Carballiño.

Fecha: Junio: 20 / Julio: 25

Lugar de salida: Santiago de Compostela

6. Tren de Valdeorras – Ribeira Sacra

Descripción: Salida desde Ourense para realizar paseo en catamarán por el Cañón del río Sil hasta el entorno del Monasterio de Santo Estevo; tiempo en A Rúa para almuerzo, visita a la bodega A Coroa con degustación de vino D.O. Valdeorras y visita al Santuario As Ermidas; final de jornada con visita teatralizada de la estación de Os Peares – Inorde y regreso a Ourense.

Fecha: Julio: 4 / Septiembre: 19

Lugar de salida: Ourense

7. Tren del Vino Rías Baixas

Descripción: Salida desde Santiago de Compostela hacia Vilagarcía de Arousa para visitar la bodega Pazo Baión con degustación; visita a pie del centro histórico de Cambados; trayecto en tren A Portela–Vigo Guixar, tiempo libre para almuerzo en Vigo, paseo en barco por la ría de Vigo y desembarco con visita guiada en la Isla de San Simón, con regreso posterior en tren regular.

Fecha: Julio: 11 / Septiembre: 12

Lugar de salida: Santiago de Compostela

8. Tren del Vino Ribeiro - Rías Baixas (A la venta)

Descripción: Salida desde Ourense para visitar la bodega Señorío de Rubiós con degustación; visita al centro histórico de Ribadavia y tiempo libre para almorzar; por la tarde, visita al Museo do Viño de Galicia en Santo André de Camporredondo, visita al Castro de San Cibrao de Las y cierre con visita a la estación musealizada de Santa Cruz de Arrabaldo ( Museo del Automóvil y Museo del Traje Tradicional Gallego ), con regreso a Ourense.

Fecha: Julio: 18

Lugar de salida: Ourense

9. Tren de la Ruta de As Mariñas

Descripción: Salida desde A Coruña para realizar visita guiada a pie por el centro histórico de Betanzos; visita a las plantaciones de té de Orballo; visita guiada a pie del centro histórico de Pontedeume y tiempo libre para almorzar en Pontedeume; después, recorrido en barco por la ría de Ferrol con degustación y visita guiada a pie por Ferrol, en el Barrio da Magdalena, con regreso a A Coruña.

Fecha: Agosto: 1 / Septiembre: 5

Lugar de salida: A Coruña

Tren turístico en tierras ourensanas. / // Iñaki Osorio

10. Tren del Vino Monterrei (A la venta)

Descripción: Salida desde Ourense para realizar visita guiada y teatralizada al Castillo de Monterrei; visita a la bodega Terras de Gargalo con degustación, tiempo libre para almorzar en Verín, visita a pie del centro histórico de Allariz, visita al Ecoespazo do Rexo con degustación de queso, visita a la Colegiata de Xunqueira de Ambía y, como última parada, visita al Museo Moncho Borrajo en la estación de Baños de Molgas, antes del regreso a Ourense.

Fecha: Agosto: 8 y 29

Lugar de salida: Ourense

11. Tren de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia

Descripción: Salida desde Santiago de Compostela para visitar de forma guiada los jardines del Pazo de Rubiáns; traslado en tren Vilagarcía–Arcade y tiempo libre para comida en Arcade; traslado al Castillo de Soutomaior para visita guiada de sus jardines y del interior del castillo; traslado al Pazo Quinteiro da Cruz (Ribadumia) para visita a pie de su jardín romántico, y regreso en tren.

Fecha: Agosto: 8 / Septiembre: 19

Lugar de salida: Santiago de Compostela

12. Tren Experiencia MEGA (Museo Estrella Galicia) y A Coruña de 1906

Descripción: Salida desde Vigo Guixar (con paradas en Pontevedra y Santiago de Compostela, y acercamiento opcional desde Ourense a Santiago) con visita a pie teatralizada de A Coruña en 1906; visita guiada al Museo Estrella Galicia (MEGA) con tiraje de cerveza y maridaje con quesos y conservas; tiempo libre para almorzar en A Coruña, pausa para el café en Abegondo y visita a la finca de lúpulo de LUTEGA, con regreso en tren a Vigo Guixar (paradas en Santiago y Pontevedra).

Fecha: Agosto: 15

Lugar de salida: Vigo Guixar

13. Tren de la Ruta de los Quesos de Galicia

Descripción: Salida desde A Coruña rumbo a Teixeiro para visitar la Casa do Queixo (D.O. Tetilla y D.O. Arzúa-Ulloa) y la quesería Don Crisanto (D.O. San Simón da Costa); después, tiempo libre en Lugo para almuerzo y visita a Arqueixal Ecoturismo, centrada en producción artesanal y ecológica, con regreso a A Coruña al finalizar la jornada.

Fecha: Agosto: 22 / Octubre: 3

Lugar de salida: A Coruña