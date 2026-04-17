Todo esto sucede, además, en un entorno donde la naturaleza marca el ritmo del recorrido y convierte cada desvío en una excusa para detenerse. La gran protagonista del itinerario es, sin duda, la joya arquitectónica: la conocida como Catedral Industrial de Galicia, obra de Antonio Palacios, que se alza como el punto de partida ideal tanto para quienes buscan una caminata con más recorrido como para quienes prefieren un paseo breve, sereno y lleno de encanto.

Su apodo nace de su porte solemne, a medio camino entre un pazo y una catedral. Pero este edificio no guarda nada de religioso: es la Central Hidroeléctrica del Tambre, concebida por el prestigioso arquitecto gallego en los años veinte del siglo pasado para levantar una obra industrial monumental en plena naturaleza.

Tras los grandes ventanales de esta joya de la arquitectura industrial gallega no hay altares ni crucifijos, sino turbinas y maquinaria capaces de transformar la fuerza del agua del embalse Barrié de la Maza en energía eléctrica. Ahí reside precisamente su singularidad: en haber vestido de piedra y solemnidad casi catedralicia una instalación nacida para producir luz.

Solo el entorno de la Central Hidroeléctrica do Tambre ya justifica la visita. Junto al edificio de Palacios se abre una zona verde pensada para el descanso y un llamativo puente colgante desde el que se contemplan antiguas pesqueiras del Tambre. Además, el enclave sirve como punto de partida para paseos por el precioso bosque atlántico de la Devesa de Nimo por la ribera del Tambre, donde el paisaje va desvelando otros pequeños tesoros a medida que se avanza.

La Catedral Industrial de Galicia