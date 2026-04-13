La ruta más escondida de Galicia: 12 km entre fragas, barrancos y cascadas
Esta ruta no es apta para todos los públicos y se recomienda ir bien preparado
Galicia se ha convertido en un paraíso para los senderistasen todas las épocas del año. Rutas con vistas al mar, otras que cruzan pueblos de cuento e incluso recorridos por ruinas a medio comer por el bosque; la gran variedad de opciones que ofrece este territorio garantiza que todo el mundo encuentre su itinerario ideal.
A solo 30 minutos de A Coruña encontramos uno de los recorridos más indómitos y ocultos de Galicia. Este trayecto te llevará por una fraga y un barranco, descubriendo fervenzas salvajes y ríos que corren bravos al lado del trayecto.
Hablamos de la ruta del Valle de Cambás, en el municipio de Aranga. Este recorrido, cercano a la frontera entre las provincias de A Coruña y Lugo, es uno de los recorridos mejor valorados por los amantes del senderismo. Eso sí, no es apto para todo el mundo.
La ruta escondida por el Valle de Cambás
La ruta comienza en Ponte Aranga y tiene una longitud de unos 12 Km ida y vuelta. Como comenta la influencer de rincones de Galicia, Cristabel de Viaje, se trata de «un recorrido complejo y técnico que te lleva a descubrir los secretos mejor guardados del Valle de Cambás».
El camino te llevará a través de «la densa y frondosa Fraga das Barbudas», pasando por las impresionantes fervenzas da Palanca y llegando hasta el Barranco da Loba. Esta última etapa puede evitarse, ya que la exigencia y la dificultad de ese tramo lo convierten en apto solo para los más expertos.
Como explica la creadora de contenido en su vídeo, desde esta ruta, pasando por «un terreno abrupto y pedregoso», podrás llegar hasta la fervenza de Castro Rodicio, una de las más misteriosas y mágicas de Galicia. La ruta acompaña el curso del río Cambás, en algunos tramos resulta muy resbaladizo, por lo que se recomienda ir muy bien equipado antes de aventurarse en este camino.
Aunque se trata de un recorrido que se puede realizar durante la mayor parte del año, lo mejor es asegurarse de que el caudal del río está bajo antes de emprender esta aventura.
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