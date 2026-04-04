El misterio que emerge del mar: la playa gallega en la que los buzos del capitán Nemo reaparecen cuando baja la marea

Los pescadores los conocen desde siempre, los fotógrafos los esperan durante días y los curiosos viajan kilómetros para observarlos. Hablamos de los buzos del capitán Nemo, que emergen de las profundidades de las aguas de la playa de Cesantes, en la Isla de San Simón, cuando el mar se retira.

Este espectáculo, que se aprecia especialmente durante las mareas vivas -frecuentes en los meses de marzo y abril-, fue inaugurado en el año 2004 y es obra del escultor Moncho Lastra, conocido por su habilidad para integrar sus obras en entornos naturales.

El capitán Nemo junto a los buzos del submarino Nautilus, en la playa de Cesantes / Galicia Máxica

Un monumento ligado al mar

El fascinante conjunto escultórico representa al Capitán Nemo junto a dos buzos del submarino Nautilus, protagonistas de la novela Veinte mil leguas de viaje submarino, los cuales buscan tesoros hundidos en la ría tras la batalla naval de 1702.

Instalado hace más de dos décadas en la playa pontevedresa, el monumento fue diseñado para integrarse en el entorno, de modo que las mareas hicieran su parte en la experiencia visual. Por ello, las figuras cambian de aspecto a lo largo del día y del año, dependiendo del nivel del mar y de las condiciones meteorológicas.

Un espectáculo que atrae a visitantes

Tal y como explican los vecinos de la zona, desde su instalación cada vez son más las personas que se acercan a Cesantes coincidiendo con las mareas vivas para poder observar con mayor claridad las figuras. Fotógrafos, familias y senderistas aprovechan estas jornadas para contemplar un paisaje que cambia en cuestión de horas y que combina patrimonio cultural y naturaleza.

Además, el contraste entre el metal de las esculturas y la vida marina que se adhiere a ellas con el tiempo, convierten el lugar en un escenario muy singular, especialmente al amanecer y al atardecer.

Los buzos del capitán Nemo quedan al descubierto cuando baja la marea / Galicia Máxica

Un símbolo que sigue sorprendiendo

El Capitán Nemo los buzos del Nautilus, se han consolidado como uno de los elementos más reconocibles del paisaje costero de la Isla de Simón, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el arte puede convivir con el mar y adaptarse a su entorno.

Noticias relacionadas

Aunque para los residentes es ya una imagen familiar, quienes lo ven por primera vez suelen mostrar sorpresa al descubrir que las figuras aparecen y desaparecen con las mareas, como si formaran parte del propio océano. Un espectáculo silencioso que se repite cada día.