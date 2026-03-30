Las dos rutas de Galicia que recomienda The Times entre las mejores ideas de viaje para 2026
El medio británico escoge los dos recorridos más populares del Camino de Santiago por España y Portugal para visitar la región
España recibió más de 19 millones de turistas británicos durante 2025, según los datos de Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras del INE. Aunque la mayoría se concentra en los destinos vacacionales de la costa del sur y el levante peninsular, con tal afluencia son cada vez más los que descubren Galicia.
Aunque Vigo lidera este aumento, existe otro destino en el que ya estarás pensando al leer las palabras 'turista extranjero'. No es para menos. Antes de que el término turista siquiera se acuñase, Santiago de Compostela ya estaba asentado desde hacía siglos como destino de peregrinos en el imaginario colectivo europeo.
El periodista y redactor jefe de la sección de viajes de The Times, Chris Haslam, recomienda Galicia por partida doble en su lista de 21 fantásticas ideas para unas vacaciones en España y Portugal en 2026. ¿El hilo conductor de estas recomendaciones? Cómo no, el Camino de Santiago.
Dos itinerarios hacia el corazón de Galicia
En su reportaje, Haslam propone un acercamiento distinto a España y Portugal por parte del visitante británico. «Si solo conoces Barcelona, Benidorm y Benicàssim, probablemente no conoces España tan bien como podrías» apunta el periodista.
Siguiendo este espíritu de buscar lugares con mucho que ofrecer y lejos de las multitudes, Galicia aparece por primera vez recomendada a través del Camino Inglés. No solo se trata del itinerario más corto que te permitirá conseguir la Compostelana. Esta variante del Camino se mueve entra la costa y el campo, ofreciéndole al peregrino un paisaje que invita a la reflexión y a la intimidad. En palabras de Haslam, esta ruta permite «valorar la soledad» mientras avanzas a una capital tan especial como Santiago.
La otra recomendación del tabloide británico también culmina en Santiago, pero parte desde el país vecino. El Camino Portugués que describe Haslam destaca por su clima, belleza y creciente popularidad. El recorrido que dibuja parte de Lisboa, pero su versión más habitual es desde Oporto. En cualquier caso, en el que se disfruta el Atlántico y el interior de las tierras lusas.
Desde la óptica que plantea el periodista, el Camino Portugués se vive desde la tentación frente al recogimiento del Inglés. Durante su periplo, el peregrino que elige esta ruta debe escoger todo el rato seguir caminando mientras deja atrás playas, gastronomía y paisajes en los que querría quedarse más tiempo. Esto no significa que no puedan disfrutarse también, pero le añaden un matiz interesante y configuran una experiencia de viaje diferente y compleja.
En un reportaje que recomienda hoteles de lujo, experiencias vinícolas y disfrute gastronómico; las menciones a Galicia reúnen estos elementos y le suman profundidad, espiritualidad y la necesidad por parte del visitante de esforzarse para conseguirlo.
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