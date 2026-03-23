Más de 30 molinos y una leyenda trágica: una ruta a poco más de media hora de Vigo para estrenar la primavera entre agua y musgo
Este sendero de 7 kilómetros junto al río esconde antiguas inscripciones y numerosas cascadas
Cuenta con parking, baños y cafetería para que las familias puedan descansar tras el paseo
Alicia Pardo
Galicia entera es un gran destello verde arañado por el agua. Una naturaleza mágica que se puede explorar a través de numerosos senderos que ofrecen su explosión vegetal sin tener que alejarse demasiado de Vigo.
Las rutas que llevan al «Salto del Ángel gallego», a la Fervenza de Brañas o a la Fervenza do Toxa dan buena cuenta de ello, aunque es otra la que ocupa el podio cuando se trata de hermosos paisajes junto al río. Hablamos de la Ruta da Pedra e da Auga, un mágico recorrido entre los concellos de Meis y Ribadumia que embruja al visitante con cascadas, más de una treintena de molinos y la historia de un romance que acabó en tragedia.
Así es la Ruta da Pedra e da Auga de Meis, 7 kilómetros de asombro entre naturaleza y esculturas
La Ruta da Pedra e da Auga es una senda de 7 kilómetros en la que los ojos no dejan de entretenerse. Está situada a apenas 35 minutos de Vigo, al igual que el espectacular Sendeiro de O Touro de Ribeira, y transcurre entre naturaleza, antiguas construcciones restauradas y saltos de agua.
El punto de inicio es el municipio de Meis, desde donde se avanza bordeando el río Armenteira. Enseguida pueden empezar a verse los primeros molinos en los que se solía moler el grano, así como un conjunto escultórico que recrea la vida en una aldea gallega en el siglo XX.
Los saltos de agua y el murmullo del caudal son compañeros constantes en esta bonita ruta próxima a Vigo, en la que destaca una inscripción en piedra que hay junto al Muíño de Regueira. Allí, la frase «Reo D(e) Amor» sigue recordando el trágico final de un vecino de la aldea de Couso que terminó con su vida lanzándose al río por mal de amores, tras dejar su caballo atado en un árbol de la zona.
En otro molino, el de O Souto, se puede observar otra rareza, una curiosa sierra de agua. El camino termina en el monasterio de Santa María da Armenteira, un edificio datado de 1162, en el que un grupo de monjas cistercienses elaboran aceites y jabones artesanales con camelia, lavanda, miel y romero.
Un lugar que «parece sacado de un cuento»
Esta encantadora ruta es perfecta para hacer senderismo cerca de Vigo. Su facilidad la hace adecuada tanto para senderistas curtidos como para familias, aunque conviene vigilar los posibles resbalones en el musgo y la pendiente variable a lo largo del camino, que podría dificultar el avance si se tiene algún problema de movilidad.
Además del área recreativa, el paseo tiene parking para dejar el coche, así como baños y una cafetería en la que descansar los pies tras el camino. Todo ello convierte la Ruta da Pedra e da Auga de Meis en un paseo popular, al que se acercan habitualmente los influencers de viajes y naturaleza.
Una de ellas, la instagramer Beatriz Sotelo (@petiscosgalegos), destacaba en redes la belleza de este sendero «lleno de rincones mágicos». «Parece un lugar sacado de un cuento, pero existe y está en Galicia», contaba la creadora de contenido sobre la que considera «la ruta de senderismo más espectacular de las Rías Baixas».
Se trata de la variante espiritual del Camino Portugués de Santiago, que enamoró a la visitante con sus «esculturas, puentes» y su «exuberante naturaleza». Un sendero «ideal para pasar un día en familia, recorrer con calma y desconectar», y en el que disfrutar al máximo de todo el esplendor de la primavera.
- La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
- Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
- Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina
- El túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño inicia su evaluación medioambiental por la vía más lenta
- Así es el proyecto de vivienda protegida que la Xunta promueve en Lavadores
- Una cooperativa rescata el proyecto de un edificio de 21 viviendas con vistas a la ría de Vigo
- El Celta paga la resaca y se deja remontar contra el Alavés una ventaja de tres goles
- Ourense: las primeras piedras de 1.435 viviendas públicas en O Vinteún verán la luz en menos de tres años