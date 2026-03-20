Las termas más sorprendentes para esta Semana Santa están en Galicia: aguas curativas escondidas en la naturaleza

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y muchas personas valoran distintas opciones como irse de balneario o de hotel para descansar unos días. Sin embargo, a otros el más de mes y medio de lluvias con el que arrancó el año les ha dejado huella y no quieren desaprovechar ninguna oportunidad de disfrutar del sol y la naturaleza en sus días libres.

Galicia es una gran opción para no renunciar a ninguno de esos aspectos. En concreto, la provincia de Ourense es conocida por sus paisajes, su gastronomía y, sobre todo, por sus termas. Outariz, Bande, a Chavasqueira... la región cuenta con una gran variedad de espacios termales, gratuitos y de pago, en los que relajarse y desconectar disfrutando de la naturaleza y de las propiedades de sus aguas.

Unas termas distintas

Cualquiera de las opciones antes mencionadas serán un acierto para tu escapada de Semana Santa en Galicia, pero si estás buscando unas termas que sean un poco menos conocidas en las que disfrutar sin demasiadas aglomeraciones, la provincia guarda un tesoro oculto.

Estamos hablando de las termas de Lobios o baños del río Caldo que también son gratuitas y están ubicadas en pleno Parque natural de Baixa Limia. Una experiencia única en la que disfrutarás de la paz y la desconexión de la naturaleza.

Aunque lo más especial de estas termas es que si sigues todo el paseo, llegarás a A Corga da Flecha, la cascada más alta de a Serra do Xurés.

La iglesia más antigua de Galicia, restos romanos y un parque natural espectacular

En la zona de Lobios podemos encontrar el campamento romano de Aquis Querquennism, uno de los yacimientos romanos más singulares de la región. Dentro del recinto, encontramos vestigios de los principales edificios en este tipo de asentamientos y el elemento que convierte a este yacimiento en un espacio único: su balneario. Cerca de la zona conocida como O Baño, los romanos construyeron un sistema para aprovechar las aguas termales de la zona y levantar un espacio para el descanso y la recuperación de sus soldados

Además de este espacio declarado Bien de Interés Cultural en 2018, la zona de Bande ofrece mucho para hacer a sus visitantes. Sin ir más lejos, en el mismo municipio, encontramos la iglesia más antigua de Galicia: la iglesia de Santa Comba de Bande. Esta iglesia visigótica del año 675 es una de las paradas obligadas en esta región de Baixa Limia

Si decides llegar a Bande pasando por Portugal, podrás bajar hasta Ponte de Limia y cruzar el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, un parque natural transfronterizo con unas vistas espectaculares. Las carreteras que cruzan el parque te llevarán de montaña en montaña disfrutando de un paisaje que se quedará grabado en la retina.