La UVigo organiza una ruta por un paisaje de ensueño en la frontera de Galicia y Portugal: puedes participar sin ser estudiante

La Universidad de Vigo ha programado para este sábado 14 de marzo una ruta por la frontera entre Galicia y Portugal. Esta actividad se enmarca en la programación de rutas culturales de la institución para el segundo cuatrimestre del curso.

La propuesta del Área de Benestar, Saúde e Deporte llevará a los participantes a descubrir la Portela do Homem, un paso de montaña con unas vistas espectaculares de la Serra do Gerês —Xurés en su vertiente gallega—.

La organización detalla cómo será este recorrido: «Durante el recorrido visitaremos la Corga da Fecha, la Cabaniña do Curro, nos acercaremos a la frontera con Portugal y regresaremos por los Miliarios hasta finalizar de nuevo en el Balneario de Lobios».

Inscripciones para estudiantes y personas fuera de la UVigo

Cualquier persona puede realizar la inscripción de cada ruta cultural a través del Campus Activo de la UVigo. Esta inscripción se abre en exclusiva a la comunidad universitaria hasta el lunes anterior a que se realice el recorrido. Si en ese momento todavía quedan plazas libres, los interesados que no guardan relación con la UVigo pueden inscribirse hasta el jueves anterior al evento.

El precio de cada ruta depende del colectivo de pertenencia en relación con la Universidade de Vigo, estando abiertas a la participación de personas ajenas a ella. En el precio se incluye el traslado en autobús desde cualquiera de los tres campus de la UVigo. Estas rutas son toda una oportunidad para aprender más sobre estos espacios naturales y la organización destaca el buen ambiente que se vive en ellas.

La sierra del Gerês/Xurés: un paraíso natural compartido con Portugal

Si buscas un espacio para desconectar y conocer un paisaje único, el parque nacional de Peneda-Gerês es la opción perfecta. Este espacio natural está ubicado en el noreste del país, haciendo frontera con Galicia en el parque natural de Baixa Limia y Serra do Xurés, y en sus colinas escarpadas habitan ciervos, lobos y águilas reales.

Aunque la zona cuenta con multitud de recorridos para los senderistas, también tienes la opción de organizar una ruta por carretera de poco más de una hora te llevará a descubrir este espacio. Partiendo de un pueblo de cuento y terminando en un espectacular santuario bajo una roca, este viaje de carretera te llevará por un sinfín de miradores en los que querrás detenerte para disfrutar de las vistas.

Vista desde el miradouro de Tibo con el Santuário de Nossa Senhora da Peneda al fondo. / Pablo Varela

El camino en coche que planteamos te llevará desde Ponte da Barca hasta el Santuario de Nossa Senhora de la Peneda, resguardada en un valle profundo y misterioso. Todo ello pasando por carreteras en las alturas en las que solo nos cruzaremos con las vacas cachenas, singulares por su pequeño tamaño y a su gran cornamenta.

Otras rutas programadas

En el calendario de rutas que plantea la institución académica, la siguiente fecha es el 28 de marzo, para cuando está previsto un roteiro de dificultad alta por San Mamede. El recorrido parte de Arnuide e irá en ascenso hasta llegar a As Cocerizas y el alto de San Mamede para luego volver.

Más adelante, ya en abril, el día 11 se celebrará un recorrido de dificultad media en el Sendeiro del río Gorgua (en Padrenda), y el día 25 de abril se cerrará la programación de este curso con una ruta circular entre Porto do Son y Castro de Baroña.