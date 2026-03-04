Tren Turístico de la Camelia en Flor 2026: Renfe inicia la temporada en Galicia entre pazos, jardines y estaciones

La campaña de Trenes Turísticos de Galicia 2026 echa a andar este fin de semana con una de sus rutas más «fotogénicas»: la Ruta de la Camelia en Flor, una excursión de día completo que convierte el tren en hilo conductor para asomarse a la Galicia más señorial, la de los pazos y sus jardines históricos, justo en el pico de floración. Renfe y Turismo de Galicia plantean el viaje como una experiencia sin coche: en tren y traslados en autobús para enlazar con los puntos de visita, con guía durante la jornada.

El itinerario del Tren de la Camelia en Flor 2026, con salida desde Santiago de Compostela (puede enlazarse también en tren desde A Coruña) combina paseo botánico, patrimonio y tiempo libre para saborear la ciudad de Pontevedra al mediodía, antes de culminar en Vilagarcía de Arousa. En el camino, tres paradas con nombre propio: Pazo de Quinteiro da Cruz, Pazo de Lourizán y Pazo de Rubiáns, tres escenarios donde la camelia —la reina del invierno gallego— se exhibe en forma de colecciones, avenidas arboladas y jardines diseñados para caminar despacio.

Esta y todas las excursiones por Galicia en los Trenes Turísticos son de un día y tienen un precio de 50 euros para los adultos; y de 25 euros, para niños menores de 14 años. Los billetes se pueden adquirir en las taquillas o en la web de Renfe a través de este enlace. Esta misma ruta se repetirá el próximo 21 de marzo.

Itinerario Tren de la Camelia en Flor
Punto de partida: Estación de Santiago de Compostela.
08.00 – Opcional (billete combinado): Media Distancia A Coruña - Santiago de Compostela para quienes comiencen en A Coruña.
08.55 – Salida del Tren Turístico desde Santiago
Traslado en bus hasta el Pazo de Quinteiro da Cruz

Visita guiada a pie por los jardines del pazo

Bus hasta la estación de A Portela

hasta la estación de A Portela - Pontevedra

Visita guiada a pie a los jardines del Pazo de Lourizán Mediodía Tiempo libre para comer en Pontevedra (almuerzo no incluido) Tarde Traslado en bus al Pazo de Rubiáns

Visita guiada a pie por los jardines del pazo

Bus a la estación de Vilagarcía de Arousa
19.45 – Llegada a Vilagarcía
20.08 – Salida en tren regular Vilagarcía - Santiago

¿Qué son los Trenes turísticos de Galicia? Turismo de Galicia en colaboración con Renfe ofrece 13 rutas con las que podrás llegar al punto más septentrional de la Península Ibérica, asomarte a uno de los acantilados más altos de Europa, visitar pazos y jardines de camelias, disfrutar de la viticultura heroica, visitar el Versalles gallego, acercarte a los monasterios medievales de Galicia, conocer los Caminos de Santiago...

A todo ello se suma la historia del ferrocarril en Galicia acompañado siempre con un guía especializado durante todo el trayecto. Los billetes para la primera ruta, la de la Camelia, están ya a la venta y, además, se han desvelado ya las fechas de resto de rutas en tren. Te las desgranamos a continuación.

Uno de los Trenes Turísticos de Galicia a su paso por la Ría de Vigo con la isla de San Simón y Rande al fondo. / Xunta de Galicia

Los viajes, con un guía especializado, combinan la historia de Galicia con la del ferrocarril

1. Ruta de la Camelia en Flor

Descripción: «Desde Santiago de Compostela, los participantes se dirigirán al Pazo de Quinteiro da Cruz. Allí, realizarán una visita guiada a pie por sus jardines, los cuales cuentan con más de 1000 variedades de camelias. A continuación, viajarás en tren hasta Pontevedra, para descubrir los jardines del Pazo de Lourizán, un verdadero lecho de flores. Para comer, dispondrás de tiempo libre en Pontevedra, donde podrás degustar algunos de los mejores manjares gallegos. (Almuerzo no incluido).

Por la tarde, visitarás el Pazo de Rubians, referente en el mundo de la camelia y del vino de las Rías Baixas. Caminarás por sus jardines, con más de 4500 ejemplares de camelias y todo tipo de diferentes especies botánicas. Suena bien, ¿verdad? Finalmente, un bus te trasladará hasta la estación de tren de Vilagarcía».

Desde Santiago: 7 y 21 de marzo

Horario: salida a las 8:55 y llegada a Vilagarcía a las 19.45 horas.

Precio: adultos 50 euros; menores de 14 años, 20; menores de 4, gratis siempre que no ocupen plaza. Descuento del 15% para grupos de 10 o más personas.

2. Tren de la Ruta de los Faros

Descripción: Inicio en Ferrol y salida del tren hacia Ponte Mera para visitar en bus el faro de Cabo Ortegal; continuación por la Serra da Capelada con parada en el mirador de Vixía Herbeira y visita a Santo André de Teixido; traslado hasta Ortigueira y trayecto en tren Ortigueira–Viveiro, con tiempo libre para almorzar en Viveiro y visita a pie por la villa; después, traslado a Estaca de Bares para visitar su faro (punto más septentrional de la Península Ibérica) y visita a los acantilados de Loiba, finalizando con regreso en autobús a Ferrol.

Fecha: Junio: 6 y 20 / Julio: 4 y 18 / Agosto: 29 / Septiembre: 26

Lugar de salida: Ferrol

3. Tren de la Ribeira Sacra (Río Sil)

Descripción: Salida desde Ourense y visita guiada y teatralizada de la estación de Os Peares; traslado en tren hasta Doade y paso a autocar para visitar la bodega Regina Viarum con degustación; traslado a Monforte de Lemos con tiempo libre para almorzar, trayecto en tren a Santo Estevo do Sil y recorrido en catamarán por el Cañón del Sil (con tiempo libre en el embarcadero); cierre con visita guiada al Monasterio de San Pedro de Rocas y regreso.

Fecha: Junio: 6 y 27 / Julio: 11 / Agosto: 1 y 22 / Septiembre: 12

Lugar de salida: Ourense

4. Tren de la Ribeira Sacra (Río Miño)

Descripción: Salida desde Ourense para visitar el Monasterio de las Bernardas de Pantón y el Ecomuseo de Arxériz; después, tiempo libre para el almuerzo en Escairón, recorrido en catamarán por el río Miño desde Belesar y, a continuación, visita a la bodega Vía Romana con visita y degustación; regreso en tren desde Canabal a Ourense y fin de ruta.

Fecha: Junio: 13 / Septiembre: 5 y 26

Lugar de salida: Ourense

5. Tren de la Ruta de los Monasterios

Descripción: Salida desde Santiago de Compostela para realizar visita guiada a pie por los jardines del Pazo de Oca; continuación con visita guiada al Monasterio de Carboeiro; visita al Templo de la Veracruz en O Carballiño y tiempo libre para almorzar en la localidad, con opción de acercarse al Gran Balneario o pasear junto al río Arenteiro; por la tarde, visita guiada al Monasterio de Oseira y regreso en tren a Santiago desde O Carballiño.

Fecha: Junio: 20 / Julio: 25

Lugar de salida: Santiago de Compostela

6. Tren de Valdeorras – Ribeira Sacra

Descripción: Salida desde Ourense para realizar paseo en catamarán por el Cañón del río Sil hasta el entorno del Monasterio de Santo Estevo; tiempo en A Rúa para almuerzo, visita a la bodega A Coroa con degustación de vino D.O. Valdeorras y visita al Santuario As Ermidas; final de jornada con visita teatralizada de la estación de Os Peares – Inorde y regreso a Ourense.

Fecha: Julio: 4 / Septiembre: 19

Lugar de salida: Ourense

7. Tren del Vino Rías Baixas

Descripción: Salida desde Santiago de Compostel hacia Vilagarcía de Arousa para visitar la bodega Pazo Baión con degustación; visita a pie del centro histórico de Cambados; trayecto en tren A Portela–Vigo Guixar, tiempo libre para almuerzo en Vigo, paseo en barco por la ría de Vigo y desembarco con visita guiada en la Isla de San Simón, con regreso posterior en tren regular.

Fecha: Julio: 11 / Septiembre: 12

Lugar de salida: Santiago de Compostela

8. Tren del Vino Ribeiro / Rías Baixas

Descripción: Salida desde Ourense para visitar la bodega Señorío de Rubiós con degustación; visita al centro histórico de Ribadavia y tiempo libre para almorzar; por la tarde, visita al Museo do Viño de Galicia en Santo André de Camporredondo, visita al Castro de San Cibrao de Las y cierre con visita a la estación musealizada de Santa Cruz de Arrabaldo ( Museo del Automóvil y Museo del Traje Tradicional Gallego), con regreso a Ourense.

Fecha: Julio: 18

Lugar de salida: Ourense

9. Tren de la Ruta de As Mariñas

Descripción: Salida desde A Coruña para realizar visita guiada a pie por el centro histórico de Betanzos; visita a las plantaciones de té de Orballo; visita guiada a pie del centro histórico de Pontedeume y tiempo libre para almorzar en Pontedeume; después, recorrido en barco por la ría de Ferrol con degustación y visita guiada a pie por Ferrol, en el Barrio da Magdalena, con regreso a A Coruña.

Fecha: Agosto: 1 / Septiembre: 5

Lugar de salida: A Coruña

Tren turístico en tierras ourensanas. / // Iñaki Osorio

10. Tren del Vino Monterrei

Descripción: Salida desde Ourense para realizar visita guiada y teatralizada al Castillo de Monterrei; visita a la bodega Terras de Gargalo con degustación, tiempo libre para almorzar en Verín, visita a pie del centro histórico de Allariz, visita al Ecoespazo do Rexo con degustación de queso, visita a la Colegiata de Xunqueira de Ambía y, como última parada, visita al Museo Moncho Borrajo en la estación de Baños de Molgas, antes del regreso a Ourense.

Fecha: Agosto: 8 y 29

Lugar de salida: Ourense

11. Tren de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia

Descripción: Salida desde Santiago de Compostela para visitar de forma guiada los jardines del Pazo de Rubiáns; traslado en tren Vilagarcía–Arcade y tiempo libre para comida en Arcade; traslado al Castillo de Soutomaior para visita guiada de sus jardines y del interior del castillo; traslado al Pazo Quinteiro da Cruz (Ribadumia) para visita a pie de su jardín romántico, y regreso en tren.

Fecha: Agosto: 8 / Septiembre: 19

Lugar de salida: Santiago de Compostela

12. Tren Experiencia MEGA (Museo Estrella Galicia) y A Coruña de 1906

Descripción: Salida desde Vigo Guixar (con paradas en Pontevedra y Santiago de Compostela, y acercamiento opcional desde Ourense a Santiago) con visita a pie teatralizada de A Coruña en 1906; visita guiada al Museo Estrella Galicia (MEGA) con tiraje de cerveza y maridaje con quesos y conservas; tiempo libre para almorzar en A Coruña, pausa para el café en Abegondo y visita a la finca de lúpulo de LUTEGA, con regreso en tren a Vigo Guixar (paradas en Santiago y Pontevedra).

Fecha: Agosto: 15

Lugar de salida: Vigo Guixar

13. Tren de la Ruta de los Quesos de Galicia

Descripción: Salida desde A Coruña rumbo a Teixeiro para visitar la Casa do Queixo (D.O. Tetilla y D.O. Arzúa-Ulloa) y la quesería Don Crisanto (D.O. San Simón da Costa); después, tiempo libre en Lugo para almuerzo y visita a Arqueixal Ecoturismo, centrada en producción artesanal y ecológica, con regreso a A Coruña al finalizar la jornada.

Fecha: Agosto: 22 / Octubre: 3

Lugar de salida: A Coruña