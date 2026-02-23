Así es la ruta que culmina en la cascada más bonita del interior de Galicia, a una hora de Santiago

Con el buen tiempo instalado en Santiago y alrededores tras varios meses marcados por la lluvia, los planes en el exterior se presentan como la mejor alternativa para salir de la rutina.

A este respecto, son muchas las rutas de senderismo que podemos encontrar cerca de la capital gallega. Entre ellas, hay una que es perfecta para hacer en estas fechas, pues culmina en una cascada que, tras tantos días de lluvia, ha aumentado considerablemente su caudal y baja de forma espectacular.

Denominada como la "cascada más bonita del interior de Galicia" por National Geographic, para llegar a ella tenemos que acercarnos hasta Toques, en A Coruña.

Allí, en pleno corazón de la Serra do Careón, la unión de los regos da Pedra y Salgueira forman el río Furelos que, unos metros más adelante, se encuentra con un salto vertical por el que se precipita formando una espectacular cascada de unos 40 metros de altura.

Fervenza de Brañas

Se trata de la Fervenza de Brañas, a la que se puede acceder bien dejando el coche en una pequeña zona de aparcamiento habilitada muy cerca del salto o bien eligiendo alguna de las rutas de senderismo que pasan por la zona.

Sus 40 metros de altura la convierten en una de las cascadas más altas de toda la comunidad gallega. A pie de cascada, se encuentran los restos de un viejo molino al que es recomendable acercarse, entrar y mirar las vistas que ofrece desde su ventana al gran salto de agua.

También hay un pequeño camino junto a la cerca de madera del mirador, que permite bajar hasta la base de la cascada. Con todo, conviene tener precaución porque es muy resbaladizo.

PR-G166 Roteiro das Fervenzas de Toques

Una de las rutas más bonitas de la zona (PR-G166) que culmina en la cascada es la que empieza se inicia a unos 100 metros de A Ponte da Grela, donde se puede aparcar el coche.

Se trata de una ruta circular, de dificultad baja y buena señalización de unos 9 kilómetros a los que pueden añadirse 2 kilómetros más.

Vista de la Fervenza de Brañas / Turismo de Galicia

Además de llegar hasta la cascada y subir la Serra do Careón, la ruta pasa por lugares como Buxán, Paradela, Eirixe o Prados.

Si estás por la zona, se recomienda además visitar la Iglesia de Sato Antoniño de Toques, uno de los monasterios más antiguos de Galicia y la primera prueba de la presencia benedictina en estas tierras.

Cómo llegar a la Cascada de Brañas

Para visitar la cascada de Brañas desde Santiago tenemos que dirigirnos hasta Melide y tomar la DP-4604 en dirección a Friol.

Tras recorrer unos 9 kilómetros por esa carretera, llegamos a Ínsua y unos 500 metros después habrá que desviarse siguiendo ya la señalización hacia este salto de agua.