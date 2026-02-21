El habitante más longevo del Camino de Santiago: 800 años viendo peregrinos en uno de los pueblos más bonitos de la ruta

El Camino Francés, una de las rutas más transitadas de la ruta jacobea, sigue teniendo joyas ocultas que la mayoría de peregrinos pasan por alto. La popular publicación National Geographic rescata uno de los tesoros más sorprendentes que esconde el Camino de Santiago.

El primer tramo por Galicia de este camino muestra un paisaje amable. Como señala la revista, entre «laderas suaves» y «aldeas de pizarra», quienes van completando su Compostela se encuentran con todos los servicios que necesitan y el ritmo calmado del interior de Lugo.

En un pequeño núcleo lucense, rodeado por prados y con los imponentes bosques de la Serra do Oribio de fondo, encontramos al habitante más longevo del Camino de Santiago: «un árbol monumental de más de ocho siglos» que saluda cada año a miles de peregrinos.

El habitante más antiguo del Camino de Santiago

Se trata de la Castiñeira de Ramil en el pueblo de Triacastela, un castaño común con más de 800 años y casi nueve metros de perímetro. Situado al pie del Camino, desde hace unos años este espécimen forma parte del Catálogo gallego de Árboles Singulares; lo que le garantiza su protección y cuidado.

«Copa amplia, tronco veterano y una sombra que se ha convertido en parada breve -y muy fotografiada- para quien llega desde O Cebreiro», así describe National Geographic a este gigante que maravilla y sorprende cada año a quienes recorren las calles de Ramil, la aldea que sirve como antesala de Triacastela.

Sobre esta aldea, la revista destaca que funciona como un «umbral» o «pasillo rural» que indica un cambio de ritmo y paisaje para quienes llegan desde O Cebreiro. Las casas de pizarra alineadas con el trazado jacobeo y los prados que la cercan la convierten en una parada ideal para descansar y reponer fuerzas.

Triacastela, un pueblo rodeado de color en el Camino

Iglesia de Santiago de Triacastela. / caminodesantiagofrances.com

Además de su anciano árbol, Triacastela cuenta con otros atractivos que cautivan al peregrino. National Geographic destaca la iglesia de Santiago: «con planta románica y reformas del XVIII: fachada y torre de 1790, ábside románico y piedra de pizarra como primer material. Es una pausa perfecta para sellar la credencial».

En esta localidad, quien recorre el camino encuentra un espacio pensado para su descanso y disfrute mientras se prepara para la siguiente etapa. Ubicada entre la bajada de O Cebreiro y la salida a Sarria, aquí podrás encontrar «paseos sencillos a aldeas próximas», «vistas hacia la sierra de Oribio» y multitud de cafeterías y restaurantes en los que disfrutar de un buen cocido gallego o una carne a la brasa.

Sierra de Orribio. / Turismo de Galicia

Desde la revista recomiendan evitar los picos del verano, cuando la afluencia de peregrinos sube de forma considerable. Además, las temperaturas suaves durante la mayor parte del año (aunque el invierno puede ser particularmente frío) nos permite disfrutar de los colores y el aspecto imponente de los robles, castaños y abedules que pueblan la sierra de Oribio.

«Triacastela funciona porque todo encaja: una iglesia románica interesante para visitar, una plaza céntrica muy agradable y un castaño protegido a un paseo del centro», explica el artículo.