El bosque de novela que no te puedes perder este invierno: los árboles más altos de Europa ocultos en el corazón de Galicia

El frío y la lluvia de estas semanas echa para atrás a la mayoría de personas a la hora de pensar en hacer una ruta o visitar un entorno natural. Sin embargo, el rumor del viento entre las hojas, la niebla que parece descender desde los árboles y los bosques desiertos en los que desconectar de la rutina y disfrutar con el único sonido de la naturaleza de fondo.

El invierno es la época ideal para que los amantes del senderismo. Durante estos meses, podremos aprovechar para recorrer algunas de las rutas por bosques más bonitas de Galiciasin el volumen de gente que las visita en primavera y verano. Una de estas rutas que no puedes perderte te llevará a descubrir uno de los bosques más altos de Europa en el corazón de esta comunidad.

Estamos hablando de la Fraga de Catasós en Lalín (Pontevedra), un bosque mágico declarado Monumento Natural en el año 2000 y que se te grabará en la memoria cuando lo visites por sus imponentes robles y castaños.

Los árboles más altos de Europa en el corazón de Galicia

A medio camino entre Santiago y Ourense, cruzando por la provincia de Pontevedra, encontramos un bosque centenario que nos habla de las épocas más remotas de Galicia. Sus robles y castaños, algunos con más de 200 años, se elevan hasta los 30 metros de alto y algunos alcanzan los 5 metros de circunferencia, lo que los sitúa entre los más altos y antiguos de Europa.

Los tonos oscuros y pardos que pintan el bosque en estos meses refuerzan su atmósfera mística y nos sirven como muestra de los bosques caducifolios que solían cubrir Galicia en el pasado. Este ambiente mágico y su belleza natural han hecho que esta fraga haya llamado la atención de los gallegos durante siglos.

Uno de los mejores ejemplos de esto es que la Fraga de Catasós es el escenario de una de las novelas más conocidas de la literatura española: 'Los pazos de Ulloa'. La escritora gallega Emilia Pardo Bazán se inspiró en este lugar para ambientar su novela más conocida.

Entre hojas caídas, helechos y castañas, este espacio natural sirve como hogar para muchas especies animales que encuentran aquí un espacio seguro para vivir y desarrollarse.

Una ruta para descubrir Catasós

Quienes quieran conocer este rincón de Galicia podrán hacerlo a través de una sencilla ruta circular que nos llevará cerca de una hora terminar. Partiendo desde Quintela, en la parroquia de Catasós, encontraremos señales y carteles que nos indican la baja dificultad del tramo y por dónde debemos avanzar para conocer el lugar.

El camino está salpicado de paneles informativos que nos hablan de las distintas especies de flora y fauna que pueblan el bosque. Toda una experiencia ideal para hacer con niños o para dejarnos sorprender con la tranquilidad y la belleza de un lugar único.