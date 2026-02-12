Ruta senderismo por el primer parque natural de Galicia: un recorrido sencillo por un monte de leyenda

El clima de los últimos meses puede parecer una barrera para hacer planes al aire libre. Sin embargo, nada te hace entrar en calor como una buena ruta de senderismo y, como muchas veces comentamos aquí, Galicia es todo un paraíso para quienes les gusta descubrir bosques, cascadas y miradores espectaculares.

De entre todas las opciones que tenemos para escoger, existe una muy especial. Fue el primer Parque Natural de Galicia, declarado en 1978. Se trata de un viejo conocido en el sur de la provincia de Pontevedra: el monte Aloia.

Miradores extraordinarios, regatos, molinos, yacimientos, especies autóctonas y exóticas... todo ello al alcance de los senderistas menos experimentados. Una joya tudense a solo media hora de Vigo perfecta para redescubrir en familia a través de alguno de sus nueve senderos de baja y media dificultad.

Rutas para todos los gustos en el monte Aloia

Si hay algo que permite conocer a fondo el Parque Natural del Monte Aloia son sus senderos. A través de ellos los visitantes podrán descubrir preciosos regatos, pozas, puentes de madera a través de frondosos bosques, molinos y un largo etcétera de joyas naturales en medio de un entorno privilegiado en el que parecerá que el tiempo se ha parado.

Uno de sus principales atractivos del lugar son las vistas panorámicas de los valles de los ríos Miño y Louro, pero también cuenta con 6 miradores y merenderos para disfrutar de la naturaleza en el límite sur de la Serra do Galiñeiro en Tui.

Las rutas por este parque natural van desde recorridos sencillos para toda la familia hasta caminos de varios kilómetros. Entre las más sencillas, destaca la Senda botánica. A lo largo de sus 700 metros, saliendo del Centro de Interpretación, encontraremos multitud de especies arbóreas, autóctonas y exóticas, de Galicia. Todas ellas, además, con una placa identificativa con información de cada una de ellas. Atravesarás varios puentes de madera y encantador regato de 'acompañará' a lo largo de buena parte de la ruta.

Si buscamos un reto mayor, la ruta de los Molinos de O Deique es una de las más exigentes. Son 6 kilómetros de recorrido a través de los que los senderistas podrán ver los molinos del regato Deique, afluente del Louro, que nace en el Aloia. El tramo más complicado es el camino de vuelta por su desnivel. Comienza en el área recreativa de la ermita de San Fins.