La ruta de senderismo sobre el mar más impresionante de Galicia: un entorno de «película» a una hora de Vigo

Si pensamos en Galicia lo primero que nos viene a la cabeza es su relación con el mar. Desde las plácidas playas de las Rías Baixas hasta las imponentes estampas de los acantilados de A Mariña Lucense , los lugares en los que la tierra gallega se encuentra con el mar están llenos de rincones mágicos, muchos de ellos con preciosos pueblos marineros desde los que disfrutarlos.

La costa suele ser uno de los lugares predilectos cuando sale el sol, para ver el mar y disfrutar de las vistas. Sin embargo, el invierno también es una gran oportunidad para descubrir la costa de una forma diferente: a través del senderismo

Una de las rutas que se ha puesto de moda en los últimos tiempos es el Sendeiro de O Touro, en Ribeira (A Coruña), a solo una hora de Vigo. Como cuenta la influencer @Cristabeldeviaje en uno de sus vídeos, se trata de un camino «con unas vistas de lujo a la ría y en un entorno de película».

Así es el Sendeiro de O Touro, en Ribeira (A Coruña)

El sendero de O Touro acompaña a la orilla del mar conectando varias playas de la zona. Entre senderos y pasarelas de madera podremos disfrutar de un entorno impresionante y vistas a la ría de Arousa, lo que lo convierte en un lugar ideal para pasear y practicar deporte.

Mientras mostraba preciosas panorámicas del paseo marítimo y el oleaje batiendo contra las rocas, señalaba el punto de inicio del sendero: «Comienza en O Touro hasta el lugar de Ameixida y su entorno impresionante lo convierte en el lugar ideal para pasear y practicar deporte».

Además, en la descripción del vídeo señala que en total el sendero sería de unos 7 kilómetros al sumar ida y vuelta y que se puede enlazar con el paseo marítimo de Ribeira y continuar hacia Castiñeiras. Para más información sobre la ruta, anima a consultar al artículo sobre el Sendeiro de O Touro que hizo en su blog con mucho más detalle e imágenes.