La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
Aunque el mal tiempo no da tregua estas semanas, esta es la época del año ideal para disfrutar de esta maravilla natural en todo su esplendor
Aunque el clima no parece invitar al paseo últimamente, los amantes del senderismo saben que el invierno es una de las mejores épocas para descubrir nuevas rutas. En este sentido, Galicia es todo un paraíso para quienes les gusta descubrir bosques, miradores increíbles y cascadas.
Durante estos meses, los aficionados a esta actividad no pueden dejar de descubrir una de las fervenzas más espectaculares de la comunidad oculta en la comarca de Ferrol.
Este itinerario sencillo está en el municipio coruñés de Neda, antaño conocido por su puerto comercial y famoso hoy en día por su delicioso pan artesano, resulta ideal para hacer con toda la familia. Hablamos de la cascada o fervenza de Belelle.
Una ruta sencilla con vistas espectaculares
La cascada o fervenza del Belelle es una de las más grandes y espectaculares de Galicia. El agua se precipita en una pared granítica desde 45 metros de altura, siendo una de las mayores de la comunidad y su fácil acceso, así como la belleza del itinerario, la han convertido en uno de los destinos favoritos para los senderistas gallegos.
El recorrido sale desde el Pazo de Isabel II, donde encontraremos un parking para dejar nuestro vehículo, y dibuja un trazado circular de unos 10 kilómetros que acompaña el discurrir del río Belelle por bosques autóctonos.
La primera parte del camino pasa por el molino de A Barcia y la pequeña central hidroeléctrica, un vestigio de la historia del lugar que ha pasado a ser parte del paisaje. Llegado a este punto, el visitante podrá decidir si ir directo al pie de la cascada, subir hasta un mirador de madera desde el que podremos disfrutar de una vista en altura de la cascada o seguir las indicaciones en la central y llegar hasta el mirador de Viladonelle; un recorrido más largo pero sin mayores exigencias.
El camino remonta un antiguo canal con el que se abastecía la central para luego descender hasta el salto de agua. En la base de la cascada encontraremos pozas naturales. Su entorno es de gran belleza y alto valor ecológico y paisajístico, rodeada de fragas y sotos de castaños.
Cómo llegar hasta la ruta de la fervenza de Belelle
Esta ruta se encuentra a poco menos de dos horas de Vigo. El itinerario en coche desde la ciudad olívica no puede ser más sencillo, ya que podremos ir por la AP9 hasta llegar a Neda.
Una vez estemos en el municipio coruñés, solo resta dirigirnos a la calle del Río Belelle, siguiendo en la AC-115 durante poco más de kilómetro y medio hasta girar a la derecha en Portadego/AC-862. Desde allí seguiremos hasta girar a la derecha en la indicación Aldea Mourela Baixa/DP-5503. Un par de kilómetros más adelante giraremos de nuevo a la derecha para coger por Aldea Camiño da Fervenza, donde encontraremos el Pazo de Isabel II y su parking.
