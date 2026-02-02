La ruta de Galicia que te lleva hasta una gigantesca cascada de 54 metros en el corazón del Camino Primitivo

El clima de las últimas semanas no invita demasiado al paseo, pero los amantes del senderismo saben que el invierno es una de las mejores épocas para descubrir algunas rutas. En este sentido, Galicia es todo un paraíso para quienes les gusta descubrir bosques, miradores increíbles y cascadas.

Durante estos meses, los aficionados a esta actividad no pueden dejar de descubrir una de las fervenzas más espectaculares de la comunidad oculta en el corazón del Camino Primitivo.

Hablamos de la Seimeira de Vilagocende, en A Fonsagrada (Lugo), una increíble cascada de más de 50 metros de altura ubicada en uno de los puntos más visitados del Camino de Santiago.

«La cascada más alta de Galicia»

Fonsagrada se caracteriza por ser un lugar amplio y tranquilo —el pueblo más grande de Lugo con sus 438,42 km²— con pocos habitantes y preciosos espacios naturales. El más destacado de estos espacios es la Seimeira de Vilagocende.

La seimeira, nombre con el que se conoce a las cascadas en esta zona, es una «catarata de 54 m de altura considerada la más alta de Galicia en caída libre», como señala en su web el concello de la localidad.

Para llegar hasta este lugar podremos seguir un recorrido lineal de 2,6 kilómetros entre ida y vuelta. Se trata de un sendero sencillo y bien señalizado en el que cruzaremos por pasarelas de madera hasta encontrarnos con las aguas bravas tras las lluvias del río Porteliña precipitándose por esta cascada. Además de este recorrido, existe un camino alternativo que nos llevará hasta un mirador situado encima de la cascada que nos ofrece unas vistas igual de impresionantes.

Cómo llegar hasta la Seimeira de Vilagocende

El Concello de A Fonsagrada explica cómo llegar hasta el arranque de este sendero. Desde el pueblo, cogeremos la carretera LU-721 en dirección al valle del río Lamas. Antes de llegar al lugar de Vilagocende encontraremos, en el lado izquierdo, una pequeña zona de aparcamiento donde poder dejar el coche para seguir el camino que desciende a mano derecha.

El recorrido discurre por un «entorno de bosque autóctono de ribera, con robles, abedules y alisos», que van tapando la vista hasta el último momento, en el que se abren para mostrar la espectacular seimeira.

En el final del camino, podremos ver la catarata más alta de Galicia en caída libre. Una vez a los pies de la seimeira, una pasarela de madera nos permite aproximarnos un poco más. En esta zona el terreno suele estar mojado y resbaladizo y las temperaturas bajan bastante, por lo que el consistorio local recomienda llevar ropa de abrigo y calzado apropiado.

Qué ver en Fonsagrada

La Seimeira de Vilagocende no es el único monumento natural que visitar cerca de A Fonsagrada, pues el pueblo está repleto de restos prehistóricos con gran valor histórico. Estos restos muestran indicios de cómo la zona estuvo habitada desde hace más de 30.000 años, haciendo de este uno de los pueblos con mayor importancia arqueológica de todo Galicia.

Montañas en el pueblo de A Fonsagrada. / Viajar

Como destaca la revista especializada Viajar, el argumento principal para visitar A Fonsagrada es por su importancia en el Camino Primitivo de Santiago. Esta es una de las rutas más antiguas del Camino de Santiago, ya que conectaba directamente el pueblo de A Fonsagrada, con el punto final del trayecto, Santiago de Compostela.

El pueblo tiene un gran valor sentimental para todos los que pasaron por él durante el Camino, pues este era el último punto de descanso antes de llegar a la Catedral de Santiago.