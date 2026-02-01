La ruta con el mirador más espectacular en el corazón de Galicia: 12 kilómetros de naturaleza a una hora y media de Vigo

Las tierras gallegas albergan paisajes de ensueño repartidos por distintos puntos de su geografía. Desde espectaculares playasy bosques de cuento hasta termas en medio de la naturaleza en las que relajarte y desconectar

Pero si hay un plan popular en esta región eso es descubrir nuevas rutas de senderismo. Si buscas un plan para disfrutar con calma y descubrir una zona que parece impertérrita al paso del tiempo, la provincia de Pontevedra te ofrece una ruta circular en A Estrada en la que te encontrarás naturaleza exuberante, aldeas con personalidad, santuarios y el mirador más espectacular sobre el río Ulla.

Se trata de la Ruta de Castro, un recorrido de casi 12 kilómetros en el que disfrutar del camino mientras te sumerges en el corazón de Galicia.

Recorrido de la Ruta de Castro: un viaje a descubrir el Ulla

Nuestro camino arranca en O Seixo (A Estrada), junto a la pequeña capilla de Nosa Señora das Angustias. Desde allí, cruzaremos por la parroquia de Prado, donde descubriremos una enorme hórrea. Sí, no se trata de un error ortográfico, las hórrea es un término local que se utiliza para definir una variante de los hórreos que se distinguen de estos por su mayor tamaño, anchura y capacidad.

Hórrea típica de la zona. / Turismo de Galicia

Cuando las casas de Prado quedan atrás, nos sumergimos de lleno en un bosque de castaños, abedules y robles que nos rodean con su rumor de hojas y su ambiente húmedo y denso; transportándonos a un espacio de otra época antes de llegar a la parroquia de San Miguel de Castro.

En este núcleo encontraremos una iglesia con mucha historia. A lo largo de los siglos el edificio ha sufrido múltiples transformaciones, pero en su ábside y arco triunfal todavía se aprecian restos románicos que datan de antes del 1115.

Desde este punto, la ruta desciende hasta la ribera del río Ulla, volviendo a dejar atrás los edificios para discurrir por un bosque en calma. Como precaución, si la semana en la que visitamos la zona ha llovido en abundancia tendremos que extremar las precauciones, ya que el cauce puede ocupar el camino.

Vista de los puentes de Gundián. / Turismo de Galicia

En este punto del sendero, el viaje cobra otro sentido y el paisaje empieza a dejarnos sus estampas más espectaculares. Encontraremos flechas que nos dirigen por un desvío de 50 metros que nos descubre la mejor perspectiva de los puentes de Gundián, una estructura que se eleva sobre el impresionante cañón del río Ulla.

Un poco más adelante, poco antes de cerrar el recorrido, otro desvío ascendente nos lleva hasta el espectacular mirador de O Castro, señalado por una cabaña construida a imitación de las antiguas viviendas castrexas desde la que podremos disfrutar de la panorámica del río y los puentes de Gundián.

Mirador de O Castro sobre el río Ulla. / Turismo de Galicia

Para descansar tras la excursión, podemos acercarnos hasta el área recreativa del Santuario de Gundián. Este espacio acogedor y tranquilo nos permitirá recuperar fuerzas y alargar un poco más la desconexión antes de volver a la rutina.